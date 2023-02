Carlaván protagonizó un nuevo incidente de tránsito

El empresario Carlos Carlaván volvió a protagonizar esta mañana un nuevo incidente de tránsito en la zona del microcentro, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo poco antes de las 11, en el sector de calle Chiclana, a pocos metros de la intersección con Undiano.

Trascendió que aparentemente habría sufrido una descompensación cuando conducía una camioneta Ford Ranger, provocando que subiera a la vereda y embistiera carteles y un cesto de basura. También provocó daños en un semáforo y en una caja de energía.

En el lugar se hizo presente personal policial, la guardia de Defensa Civil y una ambulancia del Servicio de Emergencias Siempre.

"Entendemos que venía por Chiclana y habría sufrido una descompensación cuando perdió el control de la camioneta y chocó el semáforo entre otras cosas. Cuando llegamos no nos respondía y no quería abrir el vehículo. Luego vinieron unos empleados de la droguería y nos ayudaron para hacerlo descender. Afortunadamente no pasaba nadie por el lugar", dijo Daniel Criscelli, integrante de Defensa Civil, al Servicio Informativo de LU2.

Después de las curaciones de rigor, el empresario fue trasladado a la comisaría Primera.

Cabe recordar que el 9 de agosto del año pasado intervino en un choque ocurrido a pocos metros de este lugar, cuando embistió desde atrás un automóvil.

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2022, se movilizaba en una camioneta y subió a la rotonda de avenida Cabrera y la autovía Raúl Alfonsín, colisionando contra un cartel ubicado en el acceso a la ciudad.

En 2021, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ordenó suspenderle la licencia de conducir, luego de que protagonizara dos accidentes de tránsito en pocas semanas.

"Luego de la licencia retenida se le pidieron exámenes de aptitud, pero no completó el proceso de admisibilidad física, por lo cual no tiene permiso", explicó una fuente municipal.

"Por eso la segunda vez se le hizo una denuncia penal por conduccion temeraria", agregó.