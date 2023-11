Después de tres años, Dua Lipa revela detalles de su próximo álbum

Una serie de afiches invadieron la ciudad de Buenos Aires durante los últimos días, simplemente mostrando a la superestrella mundial Dua Lipa sacando la lengua frente a un espejo. Al lado de su nombre, sólo la palabra "Houdini". Era más que el lanzamiento de una nueva canción, ya que se trata del esperado tema que inicia el camino de un nuevo capítulo tras su enorme éxito de 2020, el segundo álbum de su carrera, Future Nostalgia.

La edición de aquel álbum que musicalizó la pandemia y trajo un buen momento de distensión para muchos, Dua Lipa sacó un compilado de remixes, inició una larguísima gira mundial y sorprendió con dos grandes singles: un dúo con Elton John y una canción para la película Barbie.

Según la cantante, Houdini encarna "esa sensación de las cuatro de la mañana cuando la noche está llegando a su fin y estás un poco sudoroso, pero no querés que la fiesta termine".

Ya hay un video oficial, dirigido Manu Cossu, donde se ve a Dua después de ensayar en una sala de baile, repasando su coreografía bajo luces fluorescentes. Las luces se reflejan en los espejos de la sala, creando una ilusión óptica mientras la energía empieza a aumentar.

"Este tema representa las partes más ligeras y liberadoras de mi soltería", dice Dua Lipa. "Houdini es muy irónico, explora la idea de si alguien merece realmente mi atención o si al final lo engañaré o ghostearé. Nunca sabes adónde te puede llevar algo, y eso es lo bonito de estar abierto a lo que te depare la vida. Estoy deseando compartir esa sensación de dicha desafiante con mis fans".

La letra no trata sobre el legendario artista del escape, salvo en un sentido simbólico. Como dice la letra: “No estaré aquí por mucho tiempo/ Atrápame o me voy como Houdini”.

El sonido de Houdini es a la vez una progresión y una continuación de Future Nostalgia: el ritmo duro y el espíritu de pista de baile de la canción son exactamente lo que los fanáticos de ese álbum estarán esperando, pero su acompañamiento musical, proveniente de la pareja inspirada de Kevin Parker de Tame Impala y Danny L. Harle, colaborador de Caroline Polachek/Charli XCX, tiene más matices melódicos.

La canción fue escrita por Lipa con Parker y Harle, así como con los compositores de Tobias Jesso Jr. (Adele, Harry Styles, Miley Cyrus) y Caroline Ailin (quien coescribió varios éxitos de Lipa).

Rumbo al tercer álbum

"Gran parte de este álbum se escribió en esos momentos alegres de caos absoluto y cómo me movía por el mundo con ligereza y optimismo sin importar cual fuera el resultado", dice Dua sobre su próximo trabajo.

Ha habido pocos avances sobre cómo suena el nuevo álbum. Recientemente le dijo al New York Times que está inspirado en la “psicodelia al estilo de los años 70” .

A principios de 2022, Lipa le dijo a Elton John en su podcast Dua Lipa: At Your Service que estaba a medio terminar, pero hablando con Variety a fines del año pasado, dijo: “Ha dado un giro completo a medida que seguí trabajando. y realmente siento ahora que está empezando a sonar coherente. Así que seguiré escribiendo durante los primeros meses del nuevo año y veré adónde me lleva. El álbum es diferente: sigue siendo pop pero es diferente sonoramente y tiene más un tema lírico. Si te dijera el título, todo tendría sentido, pero creo que tendremos que esperar”.

Aún no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que el álbum comience a tener fecha a principios del próximo año. (Clarín)