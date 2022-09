Denunciaron a Pepe Cibrián por abuso sexual: la respuesta del director teatral

Cuando pudo acomodarse luego de la fuerte crisis que atravesó con Nahuel Lodi (33), su actual pareja, Pepe Cibrián volvió a estar en el ojo de la tormenta. Y esta vez, por una grave denuncia del empresario y artista uruguayo Raphael Dufort, quien lo acusa de abuso sexual. Y en consecuencia, el consagrado director teatral decidió romper el silencio a través de un comunicado.

"En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan. A mis 74 años de edad, tras haber demostrado mi ética, mi compromiso con el arte, mi colaboración desinteresada con centenares de jóvenes actores y actrices para que estos puedan iniciar sus carreras artísticas, mi compromiso con mi país al exponer mi alma en el senado de nuestra Nación por la lucha de una ley igualitaria; no me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado", manifestó el artista de 74 años.

Y continuó: "Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el sólo fin de alcanzar notoriedad, a mi costa. Prueba de ello, es la incoherencia y las constantes contradicciones de su relato y la inclusión de supuestos testigos que ya no están entre nosotros, tan solo para intentar darle un tinte de coherencia a un conjunto de mentiras, mediante las cuales intenta posicionarse en la escena mediática".

Por último, le pidió a los trabajadores de los medios de comunicación que dejen actuar a la Justicia, confiado en que podrán probar su inocencia. "De esta manera, se evitará que se los utilice de forma infame como medios en favor de descalificar a una persona inocente", concluyó el hijo de Ana María Campoy.

Por su parte, Dufort contó que ratificó la denuncia contra Cibrián que había hecho en 2017, con una declaración a través de videollamada. El supuesto hecho sucedió en 2001, cuando Pepe lo convocó para hacer el vestuario de Las mil y una noches. "Pepe quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo: ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos que me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta. Me manosearon y él me tocó los genitales, abusaron de mí", relató. (NA)