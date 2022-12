Video: Coty García pudo con los extranjeros y abrió el telón del Internacional de Speedway

¡Aquí mandan los argentinos! Así parece haberles dicho el salazarense Fernando García a los extranjeros anoche, luego de imponerse de punta a punta en la primera fecha del Campeonato Internacional de Speedway 2022/23.

Coty estuvo intratable en el plato fuerte de la velada, organizada por el Automoto Club y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Motociclismo (FEBOM), dominando de principio a fin y frustrando las chances de los rápidos y competitivos pilotos foráneos.

Allí, en la última prueba de la jornada, presenciada por un gran marco de público, García logró tomarse revancha de lo ocurrido en la segunda semifinal y quebrar la resistencia del italiano Michelle Castagna, el campeón defensor.

En esta oportunidad, a diferencia de lo acontecido en esa semi, Paco no pudo madrugar a Coty, debiendo conformarse con el segundo escalón del podio, por delante del siempre rápido y competitivo Lisandro Husman.

El de Bonifacio demuestra una y otra vez su notable vigencia sobre las dos ruedas, tal como lo hizo anoche, ganando competencias, clasificando a la carrera más importante de la noche y ocupando el último escalón del podio en 500cc.

Completó la clasificación de la primera final del ciclo el polaco Patryk Wojdylo, de destacada carta de presentación ante la afición argentina, aunque su potencial puede que diera para más.

Su coterráneo, el ya conocido por todos Pawel Miesiac, fue al suelo en la primera semifinal y se quedó con ganas de explotar las muy buenas prestaciones mecánica y conductivas hasta el final de la programación.

En cuanto a los demás extranjeros, el italiano Nicolás Vicentín tuvo una buena carta de presentación, ganando series y sumando puntos, mientras que el alemán Mario Neidermeier rompió su moto prematuramente y poco pudo hacer en el desarrollo de las series.

"Las pocas fechas que hice el año pasado las pasé muy mal, porque no estábamos bien con la moto. Pero la ida a Europa de este año me ayudó mucho a entender cómo poner a punto la máquina para este tipo de suelos. Dimos en la tecla con eso y se pudo redondear una muy buena noche", expresó el ganador.

"No quise cometer el mismo error dos veces. Para la final traté de girar más cerrado y tomar recaudos para que Paco no me pueda pasar como lo hizo en la semifinal. Hacía rato que no competíamos con un tan alto sentimiento de competitividad y eso nos empuja al límite y tener que darlo todo", agregó.

En otros resultados, el de Henderson Matías Galdós se anotó como el primer vencedor del Campeonato Argentino de 500cc, el certamen especialmente dedicado a los nuevos proyectos del medio litro de cilindrada, dejando atrás al bahiense Gonzalo Racosta y al pampeano Ramiro Lobos.

Por otra parte, en 200cc, el olavarriense Rodrigo Mensi no dejó dudas en la final y se anotó como el primer ganador del certamen, dejando atrás a los bahienses Matías Díaz y Rodrigo Zubeldía, el campeón de la categoría.

Otro Mensi que anduvo de festejos fue Thiago Mensi, hermano menor de Rodrigo, de gran actuación al ganarle la pulseada al campeón Agustín Fridel en la final del 50cc Mayores. Allí completó el podio Agustín Kreder.

Por último, en el 50cc Menores, el triunfo quedó en manos del chico de Pehuajó Ian Ponce, reponiéndose de un problema en su semifinal y adjudicándose la competencia principal de la noche, sobre Jeremías Núñez y Bautista Martínez.

La segunda fecha del Campeonato Internacional tendrá lugar el próximo sábado, nuevamente en la pista Antonio Miranda.

La final de la fecha:

Resultados

500cc

Series

--Primera: 1) Fernando García; 2) Paco Castagna y 3) Jonathan Iturre.

--Segunda: 1) Facundo Albín; 2) Cristian Zubillaga y 3) Nicolás Vicentín.

--Tercera: 1) Pawel Miesiac; 2) Lisandro Husman y 3) Eber Ampugnani.

--Cuarta: 1) Patrik Wojdylo; 2) Alex Acuña y 3) Facundo Cuello.

--Quinta: 1) Fernando García; 2) Facundo Cuello y 3) Cristian Zubillaga.

--Sexta: 1) Paco Castagna; 2) Pawel Miesiac y 3) Nicolás Vicentín.

--Séptima: 1) Eber Ampugnani; 2) Jonathan Iturre y 3) Lucas Torresi.

--Octava: 1) Patryk Wojdylo; 2) Facundo Albín y 3) Lisandro Husman.

--Novena: 1) Patryk Wojdylo y 2) Fernando García.

--Décima: 1) Lisandro Husman; 2) Cristian Zubillaga y 3) Alex Acuña.

--Undécima: 1) Facundo Albín; 2) Jonathan Iturre y 3) Diego Elena.

--Duodécima: 1) Facundo Cuello; 2) Pawel Miesiac y 3) Lucas Torresi.

--Decimotercera: 1) Lisandro Husman; 2) Fernando García y 3) Lucas Torresi,

--Decimocuarta: 1) Paco Castagna; 2) Facundo Albín y 3) Facundo Cuello.

--Decimoquinta: 1) Patryk Wojdylo y 2) Pawel Miesiac.

--Decimosexta: 1) Nicolás Vicentín; 2) Alex Acuña y 3) Damián Boyero.

--Decimoséptima: 1) Fernando García; 2) Facundo Albín y 3) Pawel Miesiac.

--Decimoctava: 1) Patryk Wojdylo; 2) Paco Castagna y 3) Lucas Torresi.

--Decimonovena: 1) Lisandro Husman; 2) Facundo Cuello y 3) Nicolás Vicentín.

--Vigésima: 1) Cristian Zubillaga; 2) Eber Ampugnani y 3) Gonzalo Racosta.

Semifinales

--Primera: 1) Patryk Wojdylo; 2) Lisandro Husman y 3) Cristian Zubillaga.

--Segunda: 1) Paco Castagna; 2) Fernando García y 3) Facundo Albín.

Final

--Posiciones: 1) Fernando García; 2) Paco Castagna y 3) Lisandro Husman.

Clasificatorias

--Primera: 1) Jonathan Iturre y 2) Fausto Castillo.

--Segunda: 1) Lisandro Husman; 2) Gonzalo Racosta y 3) Ramiro Lobos.

--Tercera: 1) Nicolás Vicentin; 2) Matías Galdós y 3) Nicolás Márquez.

Campeonato Argentino

--Primera serie: 1) Joaquín Félix; 2) Leonardo Vicente y 3) Sebastián Aviles.

--Segunda serie: 1) Matías Galdós; 2) Ramiro Lobos y 3) Milton Besagonil.

--Tercera serie: 1) Gonzalo Racosta y 2) Fausto Castillo.

--Primera semifinal: 1) Ramiro Lobos y 2) Sebastián Aviles.

--Segunda semifinal: 1) Matías Galdós y 2) Lisandro Besagonil.

--Tercera semifinal: 1) Gonzalo Racosta; 2) Leonardo Vicente y 3) Jonathan Ducasu.

--Final: 1) Matías Galdós; 2) Gonzalo Racosta y 3) Ramiro Lobos.

50cc Menores

--Serie: 1) Ian Ponce; 2) Augusto Camoriano y 3) Magdalena Bouscayrol.

--Semifinal: 1) Jeremías Nuñez; 2) Augusto Camoriano y 3) Ian Ponce.

--Final: 1) Ian Ponce; 2) Jeremías Nuñez y 3) Bautista Martínez.

50cc Mayores

--Serie: 1) Agustín Fridel; 2) Agustín Kreder y 3) Thiago Mensi.

--Semifinal: 1) Agustín Fridel; 2) Agustín Kreder y 3) Thiago Mensi.

--Final: 1) Thiago Mensi; 2) Agustín Fridel y 3) Agustín Kreder.

200cc

Series

--Primera: 1) Rodrigo Zubeldía; 2) Adrián Seijas y 3) Norberto Aristegui.

--Segunda: 1) Nicolás Gómez; 2) Matías Galdós y 3) Guillermo Traversa.

--Tercera: 1) Matías Díaz; 2) Rodrigo Mensi y 3) Félix Schell.

Semifinales

--Primera: 1) Rodrigo Zubeldía; 2) Matías Galdos y 3) Norberto Aristegui.

--Segunda: 1) Rodrigo Mensi; 2) Nicolás Gómez y 3) Guillermo Traversa.

--Tercera: 1) Matías Díaz; 2) Adrián Seijas y 3) Félix Schell.

Final

--Posiciones: 1) Rodrigo Mensi; 2) Matías Díaz y 3) Rodrigo Zubeldía.