Casación sigue anulando beneficios a condenados por narcotráfico en Bahía

Las excarcelaciones a condenados por narcotráfico en nuestra ciudad, que luego son revocadas y obligan a la recaptura de los acusados, mantiene una preocupante vigencia, aun después de un informe de La Nueva. publicado en agosto pasado.

Desde esa fecha hasta fines de octubre, la Cámara Federal de Casación Penal modificó el beneficio a, al menos, 9 acusados que habían sido liberados y tuvieron que ser detenidos de vuelta, con el potencial riesgo que genera.

Esta situación, que motivó la preocupación manifiesta del Ministerio Público Fiscal, se da por un contrapunto jurídico entre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad y el organismo revisor superior, que tiene sede en la Capital.

¿De qué se trata? El Congreso de la Nación modificó en 2017 el artículo 14 del Código Penal para impedir las salidas anticipadas o beneficios excarcelatorios a condenados por delitos graves, como homicidios calificados o en ocasión de robo, asaltos con armas, violaciones, trata de personas y narcotráfico, entre otros.

Quiere decir que con la ley 27.375, creada a tal efecto, los sentenciados por ese tipo de delitos deben cumplir hasta el último día de la pena.

De todas maneras, para algunos jueces -como los integrantes del tribunal federal bahiense- se trata de una norma "inconstitucional", por afectar principios como la reinserción social y la progresividad del sistema penitenciario.

Sin embargo, la doctrina mayoritaria de Casación es opuesta y cada vez que analiza una apelación de la fiscalía en este sentido, revoca el beneficio y ordena anular los fallos del tribunal bahiense.

Así, al menos, vienen resolviendo las Salas I y III en diferentes casos que se potenciaron desde la pandemia en adelante.

Los camaristas que abogan por esta postura son de la opinión que el distinto tratamiento dado por la ley a aquellos que cometen esos delitos "se justifica en la gravedad de tales ilícitos" y, por lo tanto, existe "un fundamento razonable" para hacer esa distinción y para facultar al legislador, "dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal".

Esta situación había sido dada a conocer por La Nueva. en un informe publicado en agosto pasado, durante el cual el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva había manifestado su inquietud por la problemática "como representante de la sociedad".

La nueva lista

Desde esa fecha hasta fines del mes pasado se dieron otros 9 casos de condenados por narcotráfico a quienes se les anuló la libertad anticipada.

Se trata de Miguel Ángel "Oreja" Barragán, sentenciado a 4 años y 5 meses de cárcel; Daniela Mabel Rodianú (4 años y 6 meses); Sergio Osvaldo Romero (4 años y un mes); Carlo Augusto Villalba (3 años); Claudio Rubén Ríos (4 años); Jairo Efraín Garabán (6 años), Pablo Lucas López (4 años); Julio Manuel Ángel Casas (4 años y 7 meses) y Héctor Daniel Godoy (3 años de prisión).

Todos purgaban penas por tráfico, transporte o tenencia de estupefacientes para comercialización y habían sido beneficiados con libertades anticipadas luego de cumplir parcialmente las sanciones, pero Casación anuló esos fallos y en consecuencia las fuerzas de seguridad tuvieron que ir a buscarlos de vuelta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expidió sobre el fondo de la cuestión aunque sí lo hizo de manera indirecta al rechazar una queja de una defensa que cuestionaba la constitucionalidad de esas restricciones, en el marco de la causa "Rosales, Mariano Eduardo s/ incidente de recurso extraordinario", del 13 de octubre pasado.

Se van sin pulsera

Agravante. Un agravante de esta situación es que cuando se liberan a los condenados no les colocan pulseras electrónicas.

Criterio. "Existe un criterio de la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, de otorgarlas solo en algunos casos", dijo una fuente. Por otro lado, la ejecución de esos dispositivos no está dentro de la órbita judicial.

Recursos. El mismo informante explicó que no todos los casos en Bahía terminaron con la recaptura del condenado, porque algunos defensores presentaron recursos extraordinarios ante la Corte que, por ahora, no están definidos.

Otros lugares. "En Buenos Aires no pasa tanto, no hay criterio de inconstucionalidad. No sé qué pasa en otras provincias", agregó.