"Women in Jazz" es la apuesta de un clásico: el Ciclo en el Municipal

Vuelve un clásico de la ciudad, comandado por el baterista y productor Daniel López. Vuelve el Ciclo de Jazz al Teatro Municipal en su versión XXI, esta vez con una banda que apuntará a tus emociones.

El show del próximo sábado 15 de octubre se denominará "Women in Jazz” y la entrada tendrá un valor general de 2000 pesos. Jubilados tendrán un 25 por ciento de descuento.

Estará integrado por Mumi Pearson (voz), Alejandro Kalinoski (piano), Néstor Gómez (guitarra) y Diego Wainer (contrabajo) y el propio López (batería). Además, estarán invitados los locales Raúl Soto ( saxo), Franco Grimoldi (contrabajo) y Claudia Acosta (canto).

En esta oportunidad el grupo interpretará temas del vasto repertorio clásico americano, poniendo en relieve geniales composiciones y arreglos de standards de autores tales como Cole Porter, Horace Silver, George Gershwin y Duke Ellington, entre otros.

Se podrán escuchar temas tales como "They can't take that away from me", "Tenderly", "Pennies from heaven", "It don't mean a thing", " But not for me” y " Summertime", entre otros.

El Ciclo de Jazz fue declarado de "Interés Cultural" por el Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca y de "Interés Provincial" por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.