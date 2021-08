“Pongo la medalla de Bronce por encima de todo lo que haya logrado”, dijo Álvarez Fourcade

El try de Santiago para la historia: ante Sudáfrica en cuartos de final, en la última jugada, en un partido épico... Fotos: Pumas 7s.

Su teléfono no paró de arrojar notificaciones. Mensajes y menciones que por cientos le fueron llegando -a pesar de las dificultades con el wifi en la Villa Olímpica- desde que Los Pumas 7s ganaron la primera medalla olímpica (Bronce) para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo Santiago Álvarez Fourcade, un nuevo bahiense en alcanzar la gloria olímpica y en su caso capitán del seleccionado argentino de rugby seven, tuvo tiempo para responder a todos.

Ya en nuestro país y en medio de una cuarentena obligatoria que deberá cumplir hasta este lunes, Santiago aprovechó para descansar y adaptarse al cambio horario.

“Por suerte me acomodé bastante bien. Las últimas noches dormí bien y me levanté a las siete, aunque algunos de los chicos contaron que se levantaron a las cinco. Estoy un poco aburrido del aislamiento y el no poder ver gente, lo más feo de todo. Pero van pasando los días para poder salir y ver si puedo ir a Bahía también. Esta cuarentena sirve para bajar todo lo que vivimos en estos días tan intensos”, dijo el bahiense.

En semanas previas al viaje a Tokio ocurrió algo peculiar. El técnico Santiago Gómez Cora implementó un método para acostumbrar a sus jugadores al nuevo huso horario.

“Hablaron de una táctica Bilardista, je, pero de eso Santiago no tiene nada, la verdad. La idea era empezar a despertarnos temprano, tipo 5, para tener más acomodado el sueño. Nos pidió que empezáramos a hablar en el grupo (WhatsApp) y que mandáramos alguna foto para ver si estábamos despiertos. Quería que habláramos, para asegurarse que no estuviéramos dormidos. Fue una de las cosas que hicimos para la adaptación”, contó Santiago en diálogo con “La Nueva.”.

Y vaya si el equipo se adaptó: ganó cuatro de los seis partidos que disputó (Australia y Corea del Sur en fase de grupos, Sudáfrica en cuartos y Gran Bretaña por el 3º puesto).

"Jugamos por una medalla, por meternos en ese podio y la verdad que a priori era difícil, muy complicado. Porque de los seis partidos que jugamos cinco fueron contra potencias mundiales de seven (derrotas con Nueva Zelanda y Fiji). Lo que logramos fue un sueño, algo que se venía trabajando un montón. No fue coincidencia. Pongo la medalla de Bronce por encima de todo lo que haya logrado hasta ahora. Es increíble. Siento una mezcla de satisfacción, porque hicimos un montón para alcanzar el Bronce, y de alegría por haber conseguido lo que conseguimos", dijo el rugbier, de 27 años.

El rodaje fue clave

En relación a los rivales y a la buena performance de Pumas 7s, mucho tuvo que ver la competencia previa. El equipo venía de un gran 2019 (Oro Panamericano en Lima, obtención de la única plaza sudamericana a Tokio 2020 en Chile y título en el 1º Rugby X, que sumó a la preparación), hasta que la cancelación del Circuito Mundial el 21 de marzo 2020 por la pandemia, detuvo la máquina.

El Seleccionado pudo volver a entrenar de manera grupal el 6 de julio del año pasado, que se cerró con el título del torneo internacional de Valparaíso. Después ganó dos etapas en Madrid, dos en Dubai y el último certamen que fue en Los Ángeles (total: 23 jugados, 20 ganados).

"Lo que más te sirve para una preparación es ese rodaje de competencia. No importa contra quién o qué tipo de competencia. Inclusive para uno mismo es necesario sentir ese cansancio de partido, los golpes del partido... Es lo que mejor te hace, lo que mejor te prepara. Por eso todos los torneos previos que jugamos fueron importantísimos. Fuimos uno de los equipos que más competencia previa tuvo, mientras que otros no tuvieron tanta preparación. Fue clave", aseguró.

"Estábamos muy bien. Lo que nos dio tranquilidad fue que adentro de la cancha hacíamos lo que entrenábamos. Salía. Daba la sensación que en los torneos que jugábamos eran todos buenos equipos, rivales directos. Pero nos faltaba jugar contra los de arriba: Nueva Zelanda, Australia, Fiji o Sudáfrica. Justamente rivales nuestros después en los Juegos. A Fiji justo en la temporada en que se suspendió el Circuito Mundial les habíamos ganado dos veces. Y el partido contra Sudáfrica (try del bahiense para ganarlo) fue una locura... ¡Nos da miedo volver a verlo porque lo perdemos, je, je! Planteamos un partido muy inteligente después de esa roja. Estuvimos más juntos que nunca y trabajamos el partido minuto a minuto, jugada a jugada, sin pensar en nada. Sólo en el de al lado", agregó.

Aferrados al Bronce

Esas dudas que invaden a los que miran: ¿Cómo manejaron el cuidado de la medalla desde el día después de ganar a Gran Bretaña el partido por el 3º puesto y hasta pisar nuestro país?

“Nos dieron una cajita muy linda y la guardábamos ahí. A su vez la llevábamos en la mochila, para pasarla a su vez por el escáner del aeropuerto y no por el detector de metales. La llevábamos siempre con nosotros. No colgada, pero sí guardada bien en esa cajita que es muy linda y adentro de la mochila”, contó. Algo no menor, teniendo en cuenta que el plantel permaneció unos unos días más en la Villa Olímpica a la espera de cupo aéreo.

"La verdad que la Villa estuvo muy buena. El grupo estuvo repartido en dos departamentos de seis, con tres habitaciones de a dos. Yo dormía con Toto (Santiago) Mare. Después, protocolo todos los días con un test de saliva. Había que llenar un tubito. Estuvo todo bien. Siempre digo que tenemos que estar agradecidos de que fue Japón al que justo le tocó organizar los Juegos La verdad que lo hicieron muy bien, tremendo", agregó.

¿Habrá "París 2024"?

Luego de Tokio 2020 comenzará un nuevo ciclo en Pumas 7s. UAR revisará los contratos del staff técnico y de los jugadores que forman parte del sistema de alto rendimiento (que pueden formar parte de uno u otro seleccionado nacional), entre quienes se encuentran los protagonistas de Pumas 7s.

"En estos días de mayor tranquilidad empezaré a pensar en el futuro, en dónde me veo y a plantearme nuevos objetivos. Mi gran objetivo era este y se cumplió. Ahora es como rearmarse un poco. Obviamente pienso en París, en seguir con este equipo y este grupo. Me encantaría jugar un tercer Juego Olímpico. Pero no quiero volverme loco con eso. Quiero hablar con mis compañeros para ver qué piensan, qué quieren hacer... Algunos ya se fueron para Los Pumas, otros como el Negro Revol seguramente cuelgue los botines... Sería un sueño volver a representar al país en otros Juegos Olímpicos. Analizaré el futuro en este tiempo que tengo para pensar. Qué haré yo y qué haremos como grupo”, concluyó.

Al servicio de la celeste y blanca

Pocos meses después de cerrar en Sociedad Sportiva la etapa formativa en rugby, Santiago inició otra de crecimiento y consolidación en CASI (Buenos Aires).

En 2012 se vinculó a Pumitas y al año siguiente jugó el Mundial M20 de Francia. Precisamente 2013 se constituyó en un gran año para el bahiense, por entonces con 19 años.

Porque también lo convocó Santiago Gómez Cora (actual DT en Los Pumas 7s) para el seleccionado de Buenos Aires que fue 3º en el World Club 7s de Inglaterra. Ese año también debutó en rugby XV (campeón Sudamericano en Uruguay) e ingresó de forma definitiva en Pumas 7s.

En 2014 fue campeón con Buenos Aires del World Club 7s en el estadio de Twickenham (Inglaterra) y jugó el Mundial M20 de Nueva Zelanda. En adelante fue puro crecimiento, con otra referencia en 2016 cuando lo invitaron a entrenar con Jaguares, la franquicia que jugó el Súper Rugby.

Al año siguiente gestó otro hito al formar parte del equipo de Argentina XV para el Americas Rugby Championship y que contuvo una presentación en nuestra ciudad con el recordado partido ante Uruguay XV en el estadio El Fortín de Villa Mitre.

Otro año inolvidable fue 2018, cuando Mario Ledesma lo designó en Los Pumas para el RC en la gira por Oceanía en el marco del Rugby Championship. También repitió la experiencia de entrenar a la par de Jaguares, jugó el Mundial de Seven (5º) y formó parte de Argentina XV.

Como capitán de Pumas 7s a partir de marzo de 2019, ganó el Oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

En el Seven Series (Circuito Mundial) se desempeña como pilar (en XV es centro). Es el 7º en presencias históricas en Argentina (211 caps), el 2º la tabla histórica albiceleste en tackles (286). Suma 189 puntos y 37 tries.