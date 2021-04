A qué se debe la explosión de casos de COVID-19 en Bahía Blanca

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

La llegada de la segunda ola de coronavirus que comenzó la semana pasada generó varias preguntas que, al menos hasta ahora, siguen sin respuesta.

En los últimos 14 días se registraron 2.232 casos, de los cuales 1.502 se reportaron en la última semana y 703 durante la anterior.

El crecimiento y la duplicación de casos se dio a una velocidad que no se había visto antes y se abren varios interrogantes. ¿Hay variantes más contagiosas circulando en Bahía? ¿Hubo un cambió en la conducta en la población y se registraron más fiestas o reuniones sociales en espacios cerrados? ¿Fue el inicio de clases lo que generó el incremento de contagios? En definitiva, cuáles son los motivos para que nuestra ciudad haya superado en cuestión horas los picos registrados en octubre de 2020.

A pedido de La Nueva., referentes de la salud dieron sus explicaciones sobre lo que puede estar pasando en nuestra ciudad, aunque en definitiva, no existen herramientas para determinar el foco del problema y las suposiciones son varias.

El epidemiólogo y funcionario municipal Ezequiel Jouglard aseguró que por el momento ninguna de las cepas más contagiosas como Manaos o la de Reino Unido o Sudáfrica fueron detectadas en Bahía, por lo cual, hasta el momento se descarta esa posibilidad.

"El aumento exponencial tiene que ver con la circulación de las personas que cada vez fue mayor, las reuniones sociales y el incremento con los contactos. Durante febrero o marzo la gente todavía estaba de vacaciones y la circulación era menor", opinó.

"Si se evalúan los contagios por rangos etarios se puede ver que el nivel es casi similar a lo que pasó en 2020, lo que ayuda a creer que la apertura de las escuelas no ha sido un foco de contagios. Es más, diría que vemos que son lugares de detección de casos", aseguró.

El subdirector de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, coincidió al asegurar que "las causas del aumento brusco de casos registrado en la última semana podrían ser consecuencia del aumento de la circulación de personas en el feriado largo de Semana Santa porque vemos que se dan, fundamentalmente, en entornos familiares y sociales o con amistades", dijo.

El relación a las cepas de mayor contagiosidad explicó que todavía no se registraron casos en la ciudad y que desde el organismo realizan tareas para controlar y vigilar la posible aparición de las mismas.

"Tenemos que cuidarnos y dar tiempo a que avance la campaña de vacunación porque esa es la única manera de salir de la pandemia", sostuvo.

La economista e investigadora del CONICET, Valentina Viego, analizó los número que diariamente da a conocer el Municipio y pudo observar que los contagios que más crecieron en las últimas semanas se registraron entre chicos de 10 a 14 años y de 51 a 60 se cuadruplicaron y quintuplicaron respectivamente.

"Posiblemente el aumento de casos obedece a los cambios que se registraron en marzo: el inicio de clases presenciales y la posible presencia de nuevos linajes del virus", opinó.

"Sin rastreo ni secuenciación del genoma no es posible dilucidar cuánto se debe a cada uno. Además no se practica el rastreo de infectores e infectados ni se hace secuenciación genómica masiva (este análisis tiene un costo cercano a los 200 dólares por cada muestra) y no es posible establecer con precisión las causas ni su contribución relativa", dijo.

"Las autoridades sanitarias han manifestado que las reuniones sociales son la fuente principal de transmisión. Sin embargo las reuniones sociales se mantuvieron altas desde diciembre a la actualidad y no explican el incremento registrado desde fines de marzo", sostuvo.