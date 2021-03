El intendente Héctor Gay sostuvo esta mañana que "la situación de los hospitales es muy difícil" y que "vamos a enfrentar la segunda ola de la pandemia con el sistema bastante resquebrajado", al analizar el paro de ATSA para este viernes y la evolución del coronavirus en Bahía Blanca.

"Esto es preocupante porque, en una ciudad como Bahía que tiene las mismas camas que tenía hace 20 años, los hospitales públicos no pueden soportar toda la carga de una masiva internación. Además, el Penna es el hospital de referencia de 15 distritos de la región", indicó.

En diálogo con CNN Radio, Gay manifestó que "la percepción que uno tiene es que efectivamente en tres, cuatro o cinco semanas van a aumentar los casos en forma paralela a la llegada del frío".

"Esto ha sido así en todos lados —continuó—. Y viendo lo que pasa en los países vecinos, no tenemos motivos para pensar que en la Argentina no va a suceder. El desborde de Brasil, el desborde de Paraguay, la situación en Chile, donde ha sido un éxito la vacunación pero igual están creciendo los casos...".

Ayer, el intendente encabezó una reunión de trabajo con referentes de clínicas y hospitales y funcionarios de Región Sanitaria I, con el objetivo de evaluar el estado de situación actual del sector y definir objetivos comunes ante el posible rebrote de COVID-19.

"Algunas cosas pueden ser alentadoras y otras, no tanto. Ayer también estuve reunido con el infectólogo Diego Maurizi y el me decía que una de las cosas que no sabemos con exactitud, pero que seguramente es positivo, es que tenemos una porción de la población que está inmunizada. Hay un número que podría llegar hasta un 30 %. Ese es un dato a favor", relató.

"En contra tenemos el hartazgo de la población y la resistencia a cualquier medida restrictiva que se imponga. Eso va a ser un tema difícil. Además, nunca bajó del todo la cantidad de casos y si uno repasa lo que sucede en los hospitales, con una alta ocupación en los públicos porque ahora va mucha gente con otras patologías que en su momento dejó pasar porque no quería ir al hospital en el medio de la pandemia. Si nos viniera de golpe una cantidad de casos COVID se volvería a complicar el tema de camas", agregó.

Por otra parte, Gay dio su parecer sobre los feriados, al conmemorarse hoy el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"A veces, la decisión de un feriado es para establecer una pausa que permita reflexionar, buscar un poco los pliegues de la historia, transmitir a las nuevas generaciones qué pasó. Y si vos lo tomás como un día cualquiera pasa absolutamente desapercibido. También está la gente que, un día lindo como hoy, se lo tome como un día de picnic y nadie le puede decir nada", sostuvo.

Finalmente, el intendente subrayó que se alcanzó el juicio oral a un grupo de exintegrantes de la UOCRA local por asociación ilícita gracias a la "valentía de un grupo de empresarios".

"Durante muchísimo tiempo esto de ocultó o se prefirió dejarlo en el anonimato y no es bueno. Este tipo de prácticas se siguen repitiendo, noten lo que pasó ayer en el diario Río Negro, que fue muy grave. Recuerdo que me puse en contacto con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que era Marcelo Villegas. Él vino a Bahía, tuvimos una reunión y comprometió su apoyo. Una de las cosas que se le pidió a los empresarios era que nosotros podemos acompañar, pero ellos tenían que ser los denunciantes porque son los que tienen los detalles. Varios lo hicieron, pero hay muchos casos más que los que se están ventilando ahora...", comentó.

"Lo que se logró, independientemente de lo que diga la justicia, es importante porque no hay antecedentes en la ciudad de que toda una cúpula dirigencial de un gremio haya sido detenida y con pruebas fehacientes por una práctica de aprietes. Esta situación ha sido generada a partir de la decisión y la valentía de un grupo de empresarios que estaban hartos, que no podían trabajar y que decidieron llevarlo a la Justicia. Enhorabuena que se llegue a esto", completó Gay.