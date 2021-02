El Municipal pone a disposición de las autoridades la lista de vacunados bahienses

El director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía, aseguró esta mañana que el centro médico de Estomba y Bravard cumple "estrictamente con el protocolo que nos marca Provincia" en cuanto al plan de vacunación.

En ese sentido, indicó que "se ha vacunado solamente a personal de salud y a todos aquellos que estaban anotados en el registro que fija la provincia de Buenos Aires", aclarando que cuando se habla de personal de salud se incluyen a todas las personas que trabajan en ese sector, entre ellas, personal administrativo.

"Llevamos 1.300 vacunados a la fecha, de los cuales 850 son de primera dosis y 450 del esquema completo. El 45 % de los que tienen primera dosis son de nuestro hospital y el resto de otros hospitales u organismos vinculados a la salud, mientras que un 25 % de nuestro personal ya recibió el esquema completo", señaló en diálogo con La Nueva.

Carestía contó que la gente que se vacuna en el Municipal llega con el turno correspondiente y en el hospital se firma una declaración jurada corroborando que pertenece al Ministerio de Salud.

Por otro lado, señaló que estuvo dialogando con el jefe comunal Héctor Gay y manifestó que "si el intendente me pide el listado [de vacunados del Municipal], no hay ningún tipo de problema. Ni yo conozco el listado, di la orden de que se confeccione porque es una forma de trabajar con información, como corresponde, pero además porque se exige a nivel provincial. No hay ningún inconveniente de que las autoridades lo tengan".

Con respecto a cómo marcha el plan en el Municipal, sostuvo que "vacunamos según lo que nos envían y lo que nos envían es relativamente poco para la ciudad y para el personal de salud de Bahía Blanca. Por lo que sé, hay muchísimas personas que trabajan en Salud que aún restan vacunar".

"A nivel general, este plan de vacunación ha tenido altibajos, ha tenido algunas cosas que no están bien y el ejemplo más claro es lo que ha pasado con este vacunatorio VIP que se destapó el viernes, de cosas que evidentemente están mal manejadas, pero uno aspira a que se vayan mejorando y que se pueda hacer lo que corresponde", señaló Carestía.

Y agregó que "me sorprendió absolutamente" lo sucedido en el Ministerio de Salud, que terminó con la renuncia de Ginés González García a pedido del presidente Alberto Fernández.

"Hay un grave error de parte de quienes tenían que haber regulado esta situación y son justamente aquellos que cometen el error. El plan de vacunación está en manos del Ministerio de Salud nacional y justamente allí se comete el error; de manera que mi opinión es absolutamente negativa respecto a lo que sucedió", remarcó.

El director dijo que hubo "muchísimas desprolijidades respecto a este plan y eso hace que por allí se cometan este tipo de errores. Si bien uno entiende que por ser una cosa relativamente nueva y que está recién implementándose, puede haber algunas desprolijidades porque nos despertamos sabiendo que íbamos a vacunar de un día para el otro y por otro lado también nos despertamos con la pandemia sin saber demasiado bien qué hacer a principios del año pasado, las desprolijidades se tienen que ir corrigiendo y se tiene que conocer absolutamente todo lo que está pasando porque es la forma de tener transparencia".

En coincidencia con el director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, quien manifestó que recibieron llamados de gente que quería la vacuna, Carestía contó que en el Municipal también sucedió y han tenido que explicar cómo es el funcionamiento del plan de vacunación, con previa inscripción en vacunatepba.gba.gob.ar.

"En todos lados pasa eso. Eso no nos sorprende, la gente tiene lógicamente mucha ansiedad por vacunarse porque es la forma que hoy tenemos de poder prevenir la enfermedad", sostuvo.

Por último, se refirió a la continuidad del plan en el Municipal y dijo que "la semana pasada llegaron 300 dosis más de lo que corresponde a la primera dosis y nos manifestaron que esta semana iban a llegar algunas más de lo que corresponde a la segunda aplicación".

"A medida que Provincia nos envía, nosotros vacunamos. No depende de nosotros, por lo que no tenemos una idea exacta de cuándo vamos a terminar con el personal de Salud", cerró.