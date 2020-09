A Cristian Lambrecht se lo empezará a ver más seguido por las calles bahienses

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Todas las expectativas generadas alrededor de la selección de básquetbol de Venezuela se fueron retrasando a raíz de la pandemia y, en consecuencia, el preparador físico Cristian Lambrecht decidió desvincularse de la Federación y regresar definitivamente a nuestra ciudad.

“Después de la ventana clasificatoria para la AmeriCup, en febrero, cuando jugamos en San Luis y Caracas frente a Argentina, con Fernando Duró, Bernardo Murphy y Pablo Favarel (todos entrenadores) nos quedamos en la modalidad full time, por medio de un acuerdo que se firmó con la Federación Venezolana de Baloncesto, para armar un plan nacional y llevarlo adelante”, explicó el Ruso.

“También –agregó- estaba prevista la preparación en Europa, para junio, y jugar el repechaje olímpico en Lituania”.

Con la selección venezolana, en el Mundial de China.

El proyecto se detuvo en medio de este particular contexto mundial, suspendiendo la presentación oficial del plan nacional en Caracas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Hubo que reprogramar absolutamente todo. Los cinco meses siguientes sirvieron para diseñar cinco programas, que forman parte del plan nacional de la Federación; fue mucho trabajo. De todos modos, por cuestiones personales decidí volverme”, detalló Lambrecht, licenciando en alto rendimiento deportivo.

Tras cumplir hoy con los días que establece el aislamiento obligatorio para quienes llegan a nuestra ciudad, Lambrecht podrá salir del encierro total.

"Volví en un vuelo humanitario, el cual estuve esperando bastante tiempo. Apareció y después de varios trámites, por intermedio de la embajada Argentina que funciona en Caracas, pudimos tomarlo con Bernardo Murphy (flamante DT de Obras). Los otros dos argentinos se quedaron en Caracas”, explicó.

Cristian, junto a Pablo Favarel y Fernando Duró, otros dos argentinos.

Su desvinculación de Venezuela lo obligó a evaluar otras alternativas, aunque siempre con un mismo objetivo.

“Mis intenciones e intereses son trabajar y estudiar afuera del país. Tenía pensando hacerlo sobre fines de este año, pero tendré que retrasarlo a raíz de la pandemia. Mi objetivo es seguir sumando experiencia y forjando herramientas de cara al futuro”, apuntó Lambrecht.

En Venezuela, este bahiense de 34 años trabajó primero en Guaros (de Barquisimeto) antes de vincularse a la Selección vinotinto.

Amigos y "rivales". Lambrecht (Venezuela), en China, junto a Leandro Amigo (Argentina).

—¿Qué experiencia desde lo profesional te dejó el paso por Venezuela?

—Haber formado parte de un staff de selección mayor, más allá de que había sido parte en selecciones menores de Argentina, me permitió ver al entrenamiento desde otro lugar. También, participar en torneos internacionales, como un Panamericano o cumplir el sueño del Mundial de China, que compartí con un amigo como Leandro Amigo (kinesiólogo ex Bahía Basket que fue por Argentina), al igual que Lucio Redivo y Máximo Fjellerup (ambos ex Bahía Basket). A la vez, formar parte de Guaros me permitió adquirir tecnología y material propio. Pude conocer, al mismo tiempo, otras dinámicas de trabajo y formas de ver el básquetbol. Eso, al principio me costó, pero lo terminé entendiendo. Fue muy enriquecedor. Aprendí de todas las personas que me rodearon. También aprendí a gestionar y diseñar programas para un país, principalmente en estos seis meses, teniendo contacto con los políticos de ese país, escuchando lo que querían y planificando en base a lo que me planteaba Fernando Duró.

—¿Y desde lo personal?

—El hecho de salir de mi ciudad, mi país y mi trabajo, me permitió conocer otra cultura y ver la propia desde otro lugar. También confirmé el deseo que tenía de salir del país y seguir perfeccionándome. Me sirvió para entender que tengo muchísimo más por aprender. También me di cuenta de lo valiosa que es mi novia (Diana Tosini), mi familia y mis amigos, más en estos últimos meses de pandemia. Y Venezuela me dejó muy buenas amistades.