Argentina derrotó a Nigeria y quedó a un paso de la clasificación

La selección argentina alcanzó otra victoria en su segunda presentación por el grupo B de la Copa del Mundo de básquetbol

El equipo del bahiense Sergio Hernández derrotó Nigeria por 94 a 81.

Luis Scola, con 23 puntos (10 rebotes), fue el goleador del partido y se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia de los mundiales.

Lo escoltaron Garino (17) y Campazzo (14).

No ingresó el bahiense Lucio Redivo.

Una victoria de Rusia sobre Corea del Sur -juegan luego a las 9:30- clasificaría a los rusos y a la Argentina a la segunda ronda. Caso contrario, la definición se producirá en la tercera fecha.

Allí, la selección se medirá con Rusia (miércoles, desde las 9:30).

SELECCIÓN ARGENTINA

1 - Agustín Caffaro (San Lorenzo)

3 - Luca Vildoza (base, Baskonia)

4 - Luis Scola (ala-centro, sin club)

7 - Facundo Campazzo (base, Real Madrid)

8 - Nicolás Laprovittola (base, Real Madrid)

9 - Nicolás Brussino (escolta, Zaragoza)

10 - Máximo Fjellerup (escolta, San Lorenzo)

12 - Marcos Delía (centro, Fuerza Regia)

14 - Gabriel Deck (alero, Real Madrid)

25 - Lucio Redivo (escolta, sin club)

29 - Patricio Garino (alero, Baskonia)

83 - Tayavek Gallizzi (centro, Regatas Corrientes)

DT - Sergio Hernández

RESULTADOS

Primera fase

Sábado 31/8

Angola 59-105 Serbia

Polonia 80-69 Venezuela

Rusia 82-77 Nigeria

Irán 81-83 Puerto Rico

Costa de Marfil 55-70 China

Argentina 95-69 Corea del Sur

España 101-62 Túnez

Filipinas 62-108 Italia

Domingo 1/9

Canadá 92-108 Australia

Brasil 102-94 Nueva Zelanda

Turquía 86-67 Japón

Dominicana 80-76 Jordania

Grecia 85-60 Montenegro

República Checa 67-88 Estados Unidos

Francia 78-74 Alemania

Lituania 101-47 Senegal

Lunes 2/9

Italia 92-61 Angola

Venezuela 87-71 Costa de Marfil

Argentina 94-81 Nigeria

Túnez 79-67 Irán

9:00 - China vs Polonia

9:30 - Rusia vs Corea del Sur

9:30 - España vs Puerto Rico

9:30 - Serbia vs Filipinas

Todos los partidos serán transmitidos por DirecTV; mientras que TyC Sports, TyC Sports Play, DeporTV y la TV Pública ofrecerán un paquete de partidos, incluyendo los de Argentina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

+ Grupos, fixture y todo lo que necesitás saber para seguir la Copa del Mundo

+ Gran inicio mundialista para Argentina, que aplastó a Corea del Sur

+ Debut mundialista de Pepe y Manu

+ Dominicana, de la mano del Che García, va por buen camino