Debut mundialista de Pepe y Manu, contra Nigeria, en la segunda fecha

Por Fernando Rodríguez / ferodriguezlanueva.com

Manu y Pepe tenían 21 años. Eran los pibitos del equipo. Habían sido los únicos espectadores, junto a Carlos Patricio Simoni, del histórico debut triunfal de Argentina ante Australia, por 66 a 62, en el Mundial de Grecia.

La segunda presentación -igual a lo que sucederá mañana 5:30, ante el mismo rival y en idéntica jornada-, resultó un poco más sencilla, frente a Nigeria, el 30 de julio de 1998.

No obstante, cuando el trámite todavía estaba parejo, Julio Lamas miró al banco y llamó a Juan Ignacio Sánchez.

Pepe y su fuerte, la defensa, en su debut mundialista.

“No pensé que iba a rotar a los bases en el primer tiempo, pero cuando me llamó sólo pasó por mi mente que debía hacer lo mejor posible. Además, al momento de entrar sentí el aliento de los chicos, sobre todo de los bases, Marcelo (Milanesio) y Alejandro (Montecchia). Y eso te ayuda muchísimo”, le dijo, tras el juego, Pepe a “La Nueva”.

“Hace dos años -agregó- esto quizás era una ilusión, pero hoy por hoy es una realidad. Por eso es un halago para mí, a esta edad, poder estar en la Selección”.

Más tarde, llegó el turno de Manu, el último pasajero al que Lamas le había otorgado el boleto al Mundial.

Manu, sacándose de encima la defensa.

“Estaba un poco ansioso, y creo que es lógico. Entré tratando de demostrar que puedo estar acá, aún sabiendo que no tengo la misma posibilidad de juego que en mi equipo (por Estudiantes), y ese pudo ser mi error más grave. Pero con los minutos traté que se me pasara, para no cometer los mismos errores en los partidos siguientes”, le contó Manu a “La Nueva”, luego del debut.

La síntesis:

Argentina (68): M. Milanesio (8), H. Sconochini (8), E. De la Fuente (3), M. Nicola (14), D. Osella (7), fi; F. Oberto (2), J. Espil (7), A. Montecchia (2), J.I. Sánchez, R. Wolkowyski (8), E. Ginóbili (7) y C.P. Simoni (2). DT: Julio Lamas.

Nigeria (51): K. Ogwudire (11), D. Okankwo, M. Acha (14), J. Nwosu (6), Y. Dare (6), fi; O. Ayinla (3), G. Owinue, T. Awojobi (7), O. Ekezie (3) y E. Okenwa (1). DT: Ayo Bakare.

Primer tiempo: Argentina 33, Nigeria 31.

Arbitros: Philip Leeman (Suiza) e Isjida Hidetoshi (Japón).

Estadio: Paz y Amistad.