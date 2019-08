Al cabo del primer cuarto, Argentina le gana a Corea del Sur por 22 a 11

Comenzó la Copa del Mundo de China y ahora es el turno de la selección argentina.

El equipo del bahiense Sergio Hernández se mide con Corea, en la ciudad de Wuhan.

Al término del 1ºC, la Selección se impone 22 a 11.

Luis Scola y Luca Vildoza, con 5 puntos cada uno, son los goleadores del conjunto nacional.

Laprovittola, Vildoza, Garino, Scola y Delía fueron los cinco iniciales.

Se trata del debut mundialista de Vildoza, Brussino, Garino y Deck. A la vez, Scola alcanzó su quinta Copa del Mundo y es el jugador argentino con más presencias en la cita máxima de FIBA.

SELECCIÓN ARGENTINA

1 - Agustín Caffaro (San Lorenzo)

3 - Luca Vildoza (base, Baskonia)

4 - Luis Scola (ala-centro, sin club)

7 - Facundo Campazzo (base, Real Madrid)

8 - Nicolás Laprovittola (base, Real Madrid)

9 - Nicolás Brussino (escolta, Zaragoza)

10 - Máximo Fjellerup (escolta, San Lorenzo)

12 - Marcos Delía (centro, Fuerza Regia)

14 - Gabriel Deck (alero, Real Madrid)

25 - Lucio Redivo (escolta, sin club)

29 - Patricio Garino (alero, Baskonia)

83 - Tayavek Gallizzi (centro, Regatas Corrientes)

DT - Sergio Hernández

FIXTURE

Primera fase

Sábado 31/8

Angola 59-105 Serbia

Polonia 80-69 Venezuela

Rusia 82-77 Nigeria

Irán 81-83 Puerto Rico

9:00 - Costa de Marfil vs China

9:30 - Argentina vs Corea del Sur

9:30 - España vs Túnez

9:30 - Filipinas vs Italia

Domingo 1/9

4:30 - Canadá vs Australia

5:00 - Brasil vs Nueva Zelanda

5:30 - Turquía vs Japón

5:30 - Dominicana vs Jordania

9:00 - Grecia vs Montenegro

9:30 - República Checa vs Estados Unidos

9:30 - Francia vs Alemania

9:30 - Lituania vs Senegal

Lunes 2/9

4:30 - Italia vs Angola

5:00 - Venezuela vs Costa de Marfil

5:30 - Argentina vs Nigeria

5:30 - Túnez vs Irán

9:00 - China vs Polonia

9:30 - Rusia vs Corea del Sur

9:30 - España vs Puerto Rico

9:30 - Serbia vs Filipinas

Martes 3/9

4:30 - Australia vs Senegal

5:00 - Montenegro vs Nueva Zelanda

5:30 - Japón vs República Checa

5:30 - Alemania vs Dominicana

9:00 - Brasil vs Grecia

9:30 - Estados Unidos vs Turquía

9:30 - Jordania vs Francia

9:30 - Canadá vs Lituania

Miércoles 4/9

4:30 - Angola vs Filipinas

5:00 - Costa de Marfil vs Polonia

5:30 - Corea del Sur vs Nigeria

5:30 - Puerto Rico vs Túnez

9:00 - Venezuela vs China

9:30 - Argentina vs Rusia

9:30 - España vs Irán

9:30 - Serbia vs Italia

Jueves 5/9

4:30 - Canadá vs Senegal

5:00 - Brasil vs Montenegro

5:30 - Turquía vs República Checa

5:30 - Alemania vs Jordania

9:00 - Grecia vs Nueva Zelanda

9:30 - Estados Unidos vs Japón

9:30 - Lituania vs Australia

9:30 - Dominicana vs Francia

Segunda fase

Viernes 6/9

A1 vs B2

B1 vs A2

C1 vs D2

D1 vs C2

A3 vs B4

B3 vs A4

C3 vs D4

D3 vs C4

Sábado 7/9

E1 vs F2

F1 vs E2

G1 vs H2

H1 vs G2

E3 vs F4

F3 vs E4

G3 vs H4

H3 vs G4

Domingo 8/9

A2 vs B2

A1 vs B1

C2 vs D2

C1 vs D1

A4 vs B4

A3 vs B3

C4 v D4

C3 vs D3

Lunes 9/9

E2 vs F2

E1 vs F1

G2 vs H2

G1 vs H1

E4 vs F4

E3 vs F3

G4 vs H4

G3 vs H3

Martes 10/9

Cuartos de Final

08:00 - I1 vs J2

10:00 - J1 vs LI

Miércoles 11/9

Cuartos de Final

08:00 - K1 vs L2

10:00 - L1 vs K2

Jueves 12/9

Posiciones 5º a 8º

08:00

10:00

Viernes 13/9

Semifinales

Sábado 14/9

Posiciones 7º a 8º

05:00

Posiciones 5º a 6º

09:00

Domingo 15/9

Posiciones 3º a 4º

05:00

Final

09:00

Todos los partidos serán transmitidos por DirecTV; mientras que TyC Sports, TyC Sports Play, DeporTV y la TV Pública ofrecerán un paquete de partidos, incluyendo los de Argentina.