Grupos, fixture y todo lo que necesitás saber para seguir la Copa del Mundo

Debieron pasar 1812 días desde la consagración de Estados Unidos en España 2014 para que la bola vaya al aire en un Mundial de básquetbol.

La acción cobrará fuerzas desde mañana, cuando China albergue la XVIII edición hasta el 15 de septiembre.

Gracias a realizar una notable campaña en las Ventanas, sistema de eliminatorias puestas en juego en este ciclo por FIBA, la Argentina será una de las 32 selecciones que irán en búsqueda del trofeo James Naismith.

Sin embargo, habrá más objetivos intermedios, como la clasificación a los próximo Juegos Olímpicos Tokio 2020.

GRUPOS

A (Beijing) > China, Polonia, Venezuela y Costa de Marfil

B (Wuhan) > Argentina, Corea del Sur, Nigeria y Rusia

C (Guangzhou) > España, Irán, Puerto Rico y Túnez

D (Foshan) > Serbia, Italia, Angola y Filipinas

E (Shanghai) > Estados Unidos, Turquía, Japón y República Checa

F (Nanjing) > Grecia, Brasil, Nueva Zelanda y Montenegro

G (Shenzhen) > Francia, Alemania, República Dominicana y Jordania

H (Dongguan) > Canadá, Australia, Lituania y Senegal

FIXTURE

Primera fase

Sábado 31/8

4:30 - Angola vs Serbia

5:00 - Polonia vs Venezuela

5:30 - Rusia vs Nigeria

5:30 - Irán vs Puerto Rico

9:00 - Costa de Marfil vs China

9:30 - Argentina vs Corea del Sur

9:30 - España vs Túnez

9:30 - Filipinas vs Italia

Domingo 1/9

4:30 - Canadá vs Australia

5:00 - Brasil vs Nueva Zelanda

5:30 - Turquía vs Japón

5:30 - República Dominicana vs Jordania

9:00 - Grecia vs Montenegro

9:30 - República Checa vs Estados Unidos

9:30 - Francia vs Alemania

9:30 - Lituania vs Senegal

Lunes 2/9

4:30 - Italia vs Angola

5:00 - Venezuela vs Costa de Marfil

5:30 - Argentina vs Nigeria

5:30 - Túnez vs Irán

9:00 - China vs Polonia

9:30 - Rusia vs Corea del Sur

9:30 - España vs Puerto Rico

9:30 - Serbia vs Filipinas

Martes 3/9

4:30 - Australia vs Senegal

5:00 - Montenegro vs Nueva Zelanda

5:30 - Japón vs República Checa

5:30 - Alemania vs República Dominicana

9:00 - Brasil vs Grecia

9:30 - Estados Unidos vs Turquía

9:30 - Jordania vs Francia

9:30 - Canadá vs Lituania

Miércoles 4/9

4:30 - Angola vs Filipinas

5:00 - Costa de Marfil vs Polonia

5:30 - Corea del Sur vs Nigeria

5:30 - Puerto Rico vs Túnez

9:00 - Venezuela vs China

9:30 - Argentina vs Rusia

9:30 - España vs Irán

9:30 - Serbia vs Italia

Jueves 5/9

4:30 - Canadá vs Senegal

5:00 - Brasil vs Montenegro

5:30 - Turquía vs República Checa

5:30 - Alemania vs Jordania

9:00 - Grecia vs Nueva Zelanda

9:30 - Estados Unidos vs Japón

9:30 - Lituania vs Australia

9:30 - República Dominicana vs Francia

Segunda fase

Viernes 6/9

A1 vs B2

B1 vs A2

C1 vs D2

D1 vs C2

A3 vs B4

B3 vs A4

C3 vs D4

D3 vs C4

Sábado 7/9

E1 vs F2

F1 vs E2

G1 vs H2

H1 vs G2

E3 vs F4

F3 vs E4

G3 vs H4

H3 vs G4

Domingo 8/9

A2 vs B2

A1 vs B1

C2 vs D2

C1 vs D1

A4 vs B4

A3 vs B3

C4 v D4

C3 vs D3

Lunes 9/9

E2 vs F2

E1 vs F1

G2 vs H2

G1 vs H1

E4 vs F4

E3 vs F3

G4 vs H4

G3 vs H3

Martes 10/9

Cuartos de Final

08:00 - I1 vs J2

10:00 - J1 vs LI

Miércoles 11/9

Cuartos de Final

08:00 - K1 vs L2

10:00 - L1 vs K2

Jueves 12/9

Posiciones 5º a 8º

08:00

10:00

Viernes 13/9

Semifinales

Sábado 14/9

Posiciones 7º a 8º

05:00

Posiciones 5º a 6º

09:00

Domingo 15/9

Posiciones 3º a 4º

05:00

Final

09:00

Todos los partidos serán transmitidos por DirecTV; mientras que TyC Sports, TyC Sports Play, DeporTV y la TV Pública ofrecerán un paquete de partidos, incluyendo los de Argentina.