Luis Scola, segundo goleador histórico en mundiales

El capitán argentino, Luis Scola, se convirtió durante la segunda presentación argentina en el torneo, en el segundo goleador histórico en mundiales.

A Scola le faltaban 7 unidades y las anotó en 7m50 del partido frente a Nigeria.

Al término de este partido, Luifa quedo con 611 puntos, y 27 triunfos en las 35 presentaciones con la Selección en mundiales.

