Pese a los contratiempos, el barrio sindical sigue creciendo a paso firme

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Otras 24 familias pudieron cumplir el miércoles pasado con el sueño del techo propio, luego de una nueva entrega de viviendas en el barrio que desarrollan en conjunto los sindicatos de la Unión Obrera Metalúrgica, Químicos y Petroquímicos y Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines.

En este caso, con la presencia del intendente Héctor Gay y otros funcionarios municipales, se adjudicaron 14 casas de la UOM y 10 de SUTIAGA, totalizando las 630 desde que se reactivó el proyecto en diciembre de 2015.

Cabe recordar que el complejo comprende 680 viviendas (de las cuales 144 pertenecen a Químicos y Petroquímicos; 276 desarrolla SUTIAGA y 260 son de la UOM), por lo que restan 50 (algunas en plena ejecución y las restantes en proceso licitatorio).

“Este barrio se comenzó en 2008, por lo que hace mucho tiempo debió estar finalizado. En diciembre de 2015, cuando comencé mi gestión, todo estaba parado y una de las primeras audiencias fue con los representantes de los gremios, que estaban sumamente preocupados por la situación, ya que había riesgo de usurpación”, señaló Héctor Gay en el acto de escrituración.

Y agregó: “Estamos honrando el compromiso asumido. Esta es una historia muy larga, que ustedes conocen perfectamente porque la han padecido. Lamentamos que ésto no se haya hecho antes, pero no fue así porque hubo gente que se quedó con lo que le correspondía a ustedes. Uno de los grandes problemas que tuvimos cuando comenzamos a normalizar este barrio fue que se había pagado el 83 por ciento de la obra, pero estaba ejecutado sólo el 65. Es decir que había casi un 20 por ciento de desfasaje, que fue hacia otros destinos y que se negaban a reconocer. Lo que nos decían en Nación y Provincia era que no iban a pagar dos veces lo mismo. Nos llevó casi 8 meses descomprimir y el municipio tuvo que hacerse cargo de muchos de esos gastos ya pagados, pero no realizados”.

En el trabajo de normalización, el jefe comunal resaltó la labor del ingeniero Alejandro Meneses, secretario de Infraestructura.

“Hay que agradecer la labor de Meneses, que fue una y mil veces a Buenos Aires y La Plata para destrabar esta situación. Ya llevamos entregadas 630 viviendas, de las 680 que se proyectaron hace mucho tiempo y que estaban paralizadas. Y también a los gremios, que nunca bajaron los brazos para que sus afiliados tengan lo que pagaron y necesitaban, porque todos sabemos el valor de contar con el techo propio”.

Según anticipó, las 50 viviendas restantes están en proceso de construcción algunas y en las restantes está por salir el pliego licitatorio.

“Esperamos poder entregarlas cuanto antes. Cuando se trabaja con transparencia y seriedad se pueden honrar los compromisos. Por eso no me cansó de venir a entregar estas casas cuando me avisan que están terminadas”, cerró Gay.

En poco tiempo más, según pudo conocerse, comenzará a desarrollarse en el lugar un proyecto de arbolado, con el objetivo de embellecer el barrio.

También participaron del acto el secretario General del municipio, Tomás Marisco; su par de Infraestructura, Alejandro Meneses y Pablo Landeiro, delegado de Villa Harding Green, además de los representantes de los gremios.

“Se hizo un esfuerzo muy grande para que se encausara"

Marcelo Colombo, secretario general de Sutiaga, agradeció el esfuerzo realizado por el municipio en éstos años.

“Se hizo un esfuerzo muy grande para que ésto creciera y se encausara definitivamente. Lo positivo es que el fruto lo ve gente que lo necesita, trabajadora y sacrificada”, señaló el gremialista.

“Y en ese sentido, no puedo dejar de agradecer la labor del intendente y su equipo, que asumió el compromiso de terminar este barrio”.

Otros treinta afiliados a Sutiaga aguardan las viviendas restantes.

“Hay 12 en plena ejecución y 18 en proceso licitario. La idea es finalizarlas y entregarlas antes de fin de año”, esgrimió.