Lo que nunca se reveló sobre José Gutiérrez en los playoffs del Torneo Federal

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Enviado a Zárate

Se jugaba el primero de la serie por el ascenso entre Villa Mitre y Zárate Basket. El local había logrado una ventaja de 62-34 en el tercer cuarto. Su mejor momento. De pronto, el encuentro se detuvo por un problema de tensión en el José Martínez que afectó en los relojes.

Lo que nunca se supo fue que se produjo por una estufa eléctrica que se había encendido para calentar unas vendas para José Gutiérrez.

Desde la serie contra Atalaya de Rosario, el base afrontó los playoffs con fuerte dolor en la espalda.

El 3-0 de ayer en Zárate, fue un desahogo…

“No me quise focalizar mucho en eso… Tuve un golpe en un partido contra Atalaya y me detectaron una fisura. La salud no corría riesgo, pero si fue mucho el dolor”, afirmó Pikachu.

El base tuvo una aparición clave en el tercer cuarto, cuando Villa Mitre no encontraba respuestas ofensivas ante una sólida defensa local. Con 8 puntos, mantuvo la paridad en el marcador.

“Fue una serie a priori muy difícil, pero también fue corta por suerte”, agregó.

En esta video entrevista, también habla de la ilusión de ganar la final del Torneo Federal: