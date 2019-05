"Tengo la necesidad de creer en la Justicia, sin ella no me queda nada en que creer"

Federico Manfredini, padre de Juan Cruz, se refirió esta mañana al inicio del segundo juicio por la muerte de su hijo y aseguró que tiene la "necesidad" de creer en la Justicia, porque si no "no me queda nada en que creer".

Ayer, el juez en lo Correccional Nº 1 José Luis Ares dio inicio al juicio contra Marcelo Javier Camin (46), gerente general y presidente de la empresa Camin Cargo Control S.A. con sede en Buenos Aires.

La firma alquilaba un inmueble que se utilizaba como depósito irregular donde en 2010 Juan Cruz sufrió quemaduras graves que llevaron a su muerte, luego de una explosión.

Camin enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión por homicidio culposo, según fuentes judiciales.

"Esperamos que quede un antecedente para que lo ocurrido con Juan ayude a que estas cosas no pasen más", dijo Federico en diálogo con LU2 a la espera del inicio de la segunda jornada del juicio y que se espera dure hasta el miércoles de la semana que viene.

En tal sentido y pese al sentimiento de pérdida de su hijo, Federico señaló que gracias a la muerte de Juan muchas irregularidades en este tipo de empresas se habían corregido.

Al igual que Federico, Mónica Dambolena, la mamá de Juan Cruz, apuntó contra la jueza Susana Amelia González La Riva, la que en 2016 absolvió al encargado del depósito, aunque la Cámara de Casación revocó ese fallo y la causa ahora está en proceso de fijar una pena, según explicó a este medio el fiscal Gustavo Zorzano.

"Este juez [por Ares] tiene más criterio de lo que es justicia", manifestó la mujer.

El desarrollo del debate está previsto hasta el miércoles de la próxima semana y hoy continuará la ronda de declaraciones de vecinos del lugar del hecho, personal que actuó allí y empleados de la compañía.

"Ayer declararon los padres de Juan Cruz, bomberos de Policía y efectivos de la Policía Ecológica, entre otros. Estimo que los alegatos se van a hacer la semana que viene", finalizó Zorzano.