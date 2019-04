“Fue un atentado contra mis hijos”, dijo el papá de los nenes que murieron por un incendio

El papá de los 3 nenes que murieron tras un incendio en una construcción usurpada, en el barrio Los Álamos de Punta Alta, dijo que no cree en la pericia de los bomberos, que determinó que el fuego se inició de forma accidental.

“No fue un accidente. Fue un atentado contra mis hijos —denunció Guillermo Arce, en declaraciones tomadas por puntanoticias.com.ar—. Magalí [la mamá de los nenes] recibía amenazas; no sé de qué índole.”

El incendio fue el pasado 15 de abril, en Los Andes y Reconquista, en una de las casas del malogrado complejo habitacional que construía la exfiduciaria DyF.

Allí murieron Ignacio (14) y Guillermo (12), y a los pocos días perdió la vida Agostina (8), tras varios días internada con quemaduras. Además, resultaron con heridas graves Magalí Torres (35), y Jonathan Acha (23).

Según la investigación de los Bomberos de la Policía Bonaerense, el fuego se desató dentro de una habitación de 4 por 6 metros, donde había una salamandra, una cama y otros elementos altamente combustibles, y no descartaron que se iniciara por la llama de una vela.

“Una vela no pudo provocar un incendio de tal magnitud. Por más que me muestren el peritaje, no lo voy a creer —agregó el hombre, que está separado de Torres y reside desde hace un año en Salta—. No quiero que quede impune, quiero que mis angelitos descansen en paz.”