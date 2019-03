En un minuto: las 5 noticias que tenés que conocer a esta hora del día

La Nueva. te muestra de lunes a viernes a esta hora del día el resumen #EnUnMinuto de las noticias que no te podés perder.

María y un sueño cumplido

María Castro es de Punta Alta, tiene 65 años y se sometió a tres cirugías por un glaucoma terminal. No ve con claridad y cuenta que en cualquier momento puede quedar ciega. Por eso ayer decidió aprovechar la oportunidad y vio de cerca a Abel Pintos, que anoche cerró la FISA 2019 ante 30.000 personas.

Críticas al paro docente

Los gremios docentes comenzaron hoy un paro por 72 horas que impide el normal inicio del ciclo lectivo 2019. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, disparó contra Roberto Baradel y dijo que "su momento de glora es el no inicio de clases".

Problema a la hora de elegir

La Nueva. recorrió varios locales de Bahía Blanca y publicó un informe en el que explica cómo cuesta encontrar ropa en talles especiales.

Asalto a una cafetería y detención

La Policía detuvo en las últimas horas a un hombre al que acusan de asaltar armado una cafetería en Alsina y Dorrego y además secuestraron dinero tras dos allanamientos.

"Si no me defendía, me mataba"

La Justicia liberó a María Gabriela Pérez, la mujer acusada de matar a un hombre de una puñalada en el abdomen en Monte. Previo a declarar en fiscalía le dijo a su mamá: "Me defendí porque me mataba”.