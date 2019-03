El talle, un problema a la hora de elegir qué llevar

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

José De Robbio / jderobbio@lanueva.com

—Con mis compañeras estamos organizando para comprar guardapolvos. A las que necesitan un talle mayor a XL les cobran un plus —cuenta una maestra de 27 años.

—Cuando quiero comprar ropa nunca encuentro lo que quiero. La que me gusta no la consigo en mi talle, me cuesta encontrar ropa linda. Lo que conseguís es siempre algo básico. Me pasa cuando busco remeras o jeans. Las remeras, en general, son talle único —dice una joven enfermera.

—La mayoría de las remeras vienen entalladas —lamenta un periodista de 37.

—Cuesta conseguir jeans, los talles que dicen no son los reales. Y la ropa de moda no está para la gente más gordita, siempre se tiene que conformar con lo mismo —sostiene un grupo de empleados de comercio.

—Por lo general se encuentran talles. En el verano más que nada, en invierno es un poco más difícil —asegura una ama de casa de 43.

El 69,5 % de las personas de entre 11 y 88 años no encuentra ropa ni calzado de su talle en la Argentina, según informó la ONG Anybody.

Bahía no escapa a esa realidad. Aunque la OMIC no ha recibido quejas por el incumplimiento de la Ley de Talles, los grupos consultados mostraron cierta disconformidad a la hora de elegir y comprar ropa.

En el recorrido que hizo La Nueva. el 13 de febrero, se pudo ver que en algunos locales es difícil encontrar ropa para la gente obesa y también para la que es muy flaca.

De 10 locales céntricos consultados, 2 refirieron que les faltan los talles más grandes. Uno indicó que el principal problema es con los jeans para mujer: no trabajan todos los números por falta de espacio.

En el otro contaron que, en cuanto a remeras, tienen talles grandes, pero “los modelos son más para señoras”. A las chicas jóvenes se les complica.

—Depende de las marcas: una sola fábrica nos hace talles grandes, otros directamente dan talle único. Las marcas nos cobran más por talles grandes y nos sentimos incómodos por tener que decirle eso a la gente con sobrepeso. Este año lo más complicado fue el tema de las mallas para hombre —contaron en una tienda de Donado.

De los otros 8 locales, 2 son casas deportivas y manejan todos los talles. Inclusos en cuanto a calzado: visten a equipos de básquet que usan números muy altos.

—Toda la gente consigue. Tenemos marca propia y fabrican talles muy grandes; en calzado no tenemos problemas, manejamos hasta el número 53. No hay diferencias respecto a hombres y mujeres —dijo la encargada de uno de esos locales deportivos.

De los 6 comercios restantes, 4 tienen problemas con los talles más chicos. Uno vende ropa de bebé y manifestó inconvenientes con las prendas para prematuros aunque indicó que “hay locales que se especializan en eso”. Los otros 3 —2 de mujer y uno unisex— carecen de talles de jean para las personas muy flacas (menos de 24) o tienen muy pocos modelos.

Y los últimos 2 locales, que manejan ropa unisex, dijeron no tener inconvenientes con el tema de talles. En el caso de los pantalones trabajan hasta el 54 y en cuanto a remeras doble XL.

Aunque en el recorrido la mayoría de los negocios tenía talles grandes, en el sondeo que hizo La Nueva. el 41,7 % respondió que cuando sale a comprar ropa no encuentra talle porque “son todos chicos”.

En #LaNuevaEncuesta, el 30,8 % contestó que “a veces” consigue talle y que “falta variedad”, el 16,9 % aseguró que “siempre” encuentra la ropa que busca, el 8,1 % dice que no consigue en el modelo que busca y el 2,5 % restante indica que no encuentra talle porque “son todos grandes”.

Actualmente, las Leyes de talles están implementadas por los gobiernos provinciales y municipales. Es decir, cambia según la provincia o ciudad, lo que representa un problema para los consumidores y las marcas de indumentaria.

La directora de la OMIC, Mercedes Patiño, indicó que en 2013 hubo un proyecto aprobado por el Senado para dictar una ley nacional que unificara los criterios.

—La ley provincial que hoy tenemos, que es la 12.665, se refiere solo a adolescentes y mujeres. Es muy limitada: cómo discriminás un negocio que vende ropa solo para adolescentes —cuestionó.

Patiño contó que el proyecto, aún no tratado en Diputados, apunta a unificar la Ley de Talles para que en todo el país sea la misma.

—La idea es normalizar los talles: que quienes venden ropa tengan un mismo talle, porque a veces vos comprás 42 de una marca y no es igual al 42 de otra.

Fuentes consultadas: OMIC, buenosaires.endangeredbodies.org, ONG Anybody, La Nueva.