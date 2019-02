Escuela de Midget: Aylín Baur Strasheim y Macarena Álvarez tienen mucho en común

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

Rocío Aylín Baur Strasheim y Macarena Aylín Álvarez tienen varios aspectos en común a partir de la edad, ya que la primera cumplió los 15 años hace pocos días y la segunda los cumplirá la semana entrante.

Vienen de realizar un muy buen trabajo en la temporada anterior, aunque este verano tuvieron un inicio de campeonato muy distinto al que esperaban. No obstante, más allá de tener personalidades diferentes, ambas coincidieron en volver a enfocarse y luchar para revertir la situación.

Baur Strasheim, quien comenzó su cuarta temporada ilusionada con ir en busca del título, señaló: “Ha sido, hasta ahora, una temporada bastante mala, ya que estuvimos varias fechas corriendo con una falla en el motor, sin poder encontrarla. Recién en la séptima fecha dieron con el problema, que estaba en el tanque del auto, y pudieron solucionarlo”.

“A partir de ahí comenzamos a mejorar y los resultados aparecieron. Hemos entrado en las últimas finales y terminé cuarta y quinta en las últimas dos fechas. Espero mejorar más aún”, agregó.

“El Estival del año pasado fue mi mejor temporada, hice muchos podios, gané 3 o 4 carreras y terminé quinta. Por eso, este año se trabajó en el auto para que vaya más rápido, y nos propusimos llegar al uno. Pero ahora, como la cima se volvió inalcanzable, trataremos de mantener el número, y si se puede, mejorarlo”, completó la piloto nacida en Bariloche.

La ficha de Aylín

-Nombre: Rocío Aylín Baur Strasheim.

-Edad: 15 años (nació el 24 de enero de 2004).

-Lugar de nacimiento: Bariloche (Río Negro).

-Estudios: 4° año en Colegio La Asunción.

-Debut: Invernal 2015.

Por su parte, Maka Álvarez, quien el año pasado fue distinguida con el premio a la revelación, encaró su segunda temporada en la categoría con el objetivo de estar en los puestos de avanzada.

“Ha sido una temporada con altibajos. No la empezamos como queríamos, ya que perdimos mucho en las primeras fechas, pero ahora estamos volviendo a encontrar el auto que teníamos el Estival pasado”, expresó.

“La intensión era quedar entre los 3 primeros del campeonato. Pero por esas fechas malas nos sacaron mucha ventaja los de adelante. Ahora nos ubicamos en la décima posición del torneo, por lo que voy a buscar cuidar mi número (9)”, añadió.

“Fue una linda temporada la 2017/18. Fue el campeonato que más disfrute y más alegrías me dio, tuve 6 podios y me dieron el premio al mejor debutante. Este año hice podio (tercera) en la quinta fecha y estas últimas 6 fechas voy a intentar disfrutarlas”, manifestó.

Consultada si eso significaba dejar la categoría, respondió: “Soy de enojarme cuando las cosas salen mal o no me gusta algo, quizás por eso también ya no lo disfruto como antes. Entonces prefiero bajarme”.

La ficha de Maka

-Nombre: Macarena Aylín Álvarez.

-Edad: 15 años (nació el 11 de febrero de 2004).

-Lugar de nacimiento: Bahía Blanca.

-Estudios: cursará 4° año en la Escuela Media Nº 10, del barrio Patagonia.

-Debut: Invernal del 2017.