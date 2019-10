Capocha ganó $ 180.000 en "¿Quién quiere ser millonario?": "La vida es maravillosa"

El periodista bahiense Lucas "Capocha" Alaniz participó esta noche del programa ¿Quién quiere ser millonario? que se transmite por Telefé y ganó $ 180.000.

Capocha llegó al juego de preguntas y respuestas con el sueño de invertir el dinero en el polideportivo adaptado que se construirá en la sede de DUBa del Parque Independencia y de viajar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

El exdeportista y dirigente de Discapacitados Unidos Bahienses llegó hasta la pregunta 11, en la que no pudo responder correctamente a qué trilogía pertenece el libro La última Estrella (La quinta Ola).

Lucas Alaniz visita a @santiagodelmoro para llevarse el premio mayor 💵 Recién arranca a jugar, ¡mirá cómo le va! 📺💻📲➡ https://t.co/dP1ZD8tLYL pic.twitter.com/RJwUjiMTJH — Telefe (@telefe) October 29, 2019

Capocha, de 27 años "recién cumplidos", fue acompañado de su papá Darío, su mamá María, uno de sus 2 hermanos y su tío Rogelio, quien fue "comodín" de ayuda en el juego.

El periodista bahiense, que sufre una "enfermedad rara" como él mismo la describe -similar a la conocida como "huesos de cristal"-, viene de cubrir el Mundial de Rugby en Japón. Además, trabaja en el club Argentino y en la empresa Dow, mientras estudia la Licenciatura de Administración de empresas.

"El deporte es inclusión para todo el mundo", destacó el conductor del programa, Santiago Del Moro al hablar de la pasión de Lucas.

"El deporte me sirvió mucho, aprendí a vivir como si fuera un deporte, te motiva a ir por más", contó el bahiense que se encuentra en silla de ruedas desde los 8 años.



Capocha junto a su familia en el estudio de Telefe

"Tenemos que aprender de vos... uno se hace problema por pavadas y vos nos interpelás, nos enseñás a valorar lo importante de la vida", admiró Del Moro.

"La vida es maravillosa, pero las cosas no siempre salen como uno las espera y hay que transformarse todo el tiempo, aprendiendo de lo que uno hace, de los aciertos y los errores. La vida no es fácil, pero es maravillosa. La disfruto porque aprendí a conocerme a mí mismo, a quererme como soy. Sé mis virtudes y mis defectos y aprendí a valorar esos pequeños momentos en los que no te das cuenta que pasa el tiempo", analizó Capocha, quien supo dar una inspiradora charla TEDx en octubre del año pasado.