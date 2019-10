Gay: "Sacamos 91.000 votos, la mayor cantidad de un intendente en la historia de Bahía"

El intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio), que ayer obtuvo la reelección en Bahía Blanca, dijo esta tarde por LU2 que está contento con el triunfo de ayer por 10 puntos de ventaja.

"Es un respaldo importante. Después de 4 años, en un contexto muy difícil en lo económico, cuando por primera vez en muchos años enfrentás a un peronismo unido y sacás 10 puntos de ventaja es para estar feliz", comenzó diciendo el intendente.

Y agregó: "La cantidad de votos (91.000) es la mayor en la historia de Bahía Blanca de un intendente".

"Tener este respaldo de la gente es muy halagador. Siento alegría, orgullo y compromiso", aseguró el jefe comunal, quien destacó que mucha gente, incluso anónima, "trabajó por esto".

Luego resaltó: "Tuvimos casi 19.000 votos más que en agosto. Fuimos a buscar casa por casa a los que no fueron a votar en agosto. Toda esa gente fue a votar (ayer)".

"Fue la campaña de la verdad y me alegra que la gente lo haya tomado así (...) No me molesta la crítica, sí la mentira", dijo con respecto a las semanas previas a las elecciones.

También contó que anoche lo llamó la gobernadora María Eugenia Vidal, quien le dijo "estás aplastando, qué bueno, los datos son contundentes".

Y se refirió a los resultados nacionales: "Ayer la elección de Mauricio Macri fue espectacular a pesar de que no llegó al balotaje. Las marchas fueron importantes: mucha gente que tenía dudas dijo 'se puede'".

Gay se impuso en los comicios de ayer con el 50,90 % de los votos. En segundo lugar quedó Federico Susbielles (Frente de Todos), con el 41,47% (más del 96 % de las mesas escrutadas).

Sobre el trabajo

"Falta el primer laburo. Hay que resolver la falta de capacitación; en algunos casos faltan oficios", aseguró Gay.

Y añadió: "Antes el secundario te daba salida laboral y hoy eso no ocurre, el nivel medio de la educación es flojo".

El jefe comunal dijo que "a veces hay trabajos, hay oficios", pero "falta la capacitación".

Cambio de gobernador

"Más allá de la excelente relación que tengo con María Eugenia (Vidal), no estoy preocupado (por el cambio de gobernador), no es fácil ningunear a Bahía", indicó Gay.

"La alternancia es común en la democracia", aseguró Gay, quien destacó que "en todas las ciudades grandes de Buenos Aires ganó Juntos por el Cambio".

Ayer, Axel Kicillof ganó las elecciones y en diciembre asumirá como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Obras viales

"Son obras que trascienden una gestión de gobierno. Pararlas porque las empezó otro color político no tiene sentido", sostuvo Gay.

Y luego contó una anécdota: "Un taxista me dijo el otro día que él quiere defender esto porque va a todos los barrios y ve obras".

El intendente adelantó que se vienen obras en el Parque Independencia y que pronto todo el macrocentro tendrá luces LED.