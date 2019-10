La trama secreta que permitió el desembarco de Amazon en Bahía y un “Capo” quiere ser millonario

--¿Buen día, Juan María. ¿Ya votaste?

--Todavía no, pero realmente estoy sorprendido porque dudaba de tu presencia este domingo después de lo que pasó el martes en la Bombonera...

--Tranquilo, jamás te fallé. Si vos no me fallaste en el 2011 cómo te iba a dejar en banda esta vez...

--Uhhh veo que seguís viviendo del pasado, pero te entiendo, debés estar muy mal, así que mejor vayamos a lo nuestro. ¿Te parece?

--Dale, antes que nada te comento que el viernes los bancos fueron un caos total, explotados de gente y a los que tenían algunos dólares en caja de ahorro los están entregando con reserva y recién el martes. Si no hay feriado bancario.

--Tal cual, colas y colas en toda la city bahiense y no vendieron dólares, algunos sí, pero a cuentagotas. En el Francés el jueves y el viernes la gente se agolpaba contra el vidrio para comprar. Esperemos que los próximos días sean más tranquilos, aunque tengo mis reservas.

--Comparto, y nuevamente debo admitir que la pegaste en todo lo que venías diciendo sobre la llegada de Amazon a Bahía, de que no dejara de ponerle fichas a la ciudad pese a que todos decían que la firma yanqui ya se había decidido por Chile, hasta la ubicación precisa de los futuros centros de datos y el momento en que se iba a oficializar el proyecto. Cero humo amigo, felicitaciones.

--Bueno, se agradece, pero cortemos con el autobombo tan frecuente en el periodismo actual y celebremos que la ciudad se haya quedado con una inversión de 800 millones de dólares que era disputada por otros países como Chile (que ponía 20 millones de dólares) y por varias ciudades argentinas, por caso Jujuy, Mendoza, Buenos Aires y San Juan, entre otras.

--Con la compra de los tres predios, el jueves pasado, la inversión ya es un hecho ¿No?

--Y si... porque no creo que Amazon los haya comprado para sembrar trigo. La operación se cerró con dos escribanías locales (Scoccia y Suárez Bras) en las oficinas del Banco Provincia de calle Undiano y Chiclana. Efectivamente, Amazon compró los tres predios que te mencioné hace un par de semanas. Allí funcionarán cuatro subzonas francas como desprendimientos de la zona franca madre Bahía Blanca – Coronel Rosales.

--Recordame las ubicaciones.

--La subzona franca Sur tendrá 7 hectáreas y está ubicada en el sector de la Cueva de los Leones, a mano izquierda saliendo por la ruta 33. La subzona Central posee 39 hectáreas y estará en el kilómetro 723,5 de la ruta provincial 51, saliendo de Bahía unos pocos kilómetros a mano derecha. La subzona Norte, con 29 hectáreas, está en el distrito de Coronel Rosales, a unos cinco kilómetros del desvío a Punta Alta, sobre la mano derecha de la ruta 3 Norte.

--¿Y la que se denomina IT Park?

--Esta subzona franca estará en un predio de 58 hectáreas ubicado junto a la Central, en la ruta 51.

--Me imagino que pese al hermetismo habrás traído algunos datos jugosos de este proceso...

--Algo tengo, por ejemplo, me dicen que el predio de la 51 era de un tal Muzi que quebró y fue rematado, siendo comprado por la sociedad Garmendia–Gattari. Estos habrían sido quienes le vendieron a Amazon. Más no me preguntes, sólo te puedo decir que no se radicarán en el área portuaria porque los inversores exigen terrenos altos.

--Ok, pero seguramente debés tener la trama secreta de todo el proceso que desembocó en la llegada de la empresa mejor valuada en el mundo a Bahía. ¿Te acordás todos los que se reían cuando comenzó a mencionarse esta posibilidad?

--Tal cual, nadie lo podía creer y también estaban los que nunca quieren que le vaya bien a la ciudad cuando el poder lo tienen otros, típico comportamiento de algunos dirigentes bahienses. Pero no ahondemos que estamos en veda electoral.

--Por eso, comentame cómo empezó a tomar forma la llegada de Amazon a Bahía.

--Un par de años atrás, cuando Amazon comenzaba a proyectar la instalación de centros de datos en el sur de Sudamérica, dos representantes de la empresa escucharon que el titular del ente Zona Franca Bahía Blanca–Coronel Rosales, Lisandro Ganuza, estaba promocionando en Buenos Aires las ventajas del régimen de subzonas francas habilitado en Bahía. Se interesaron y a los días Ganuza fue invitado a una reunión en la Agencia de Inversiones de la Nación donde estuvieron presentes los norteamericanos. Allí entra a jugar nuestra ciudad porque acordate que ese año antes Amazon había firmado un memorándum de entendimiento con el entonces ministerio de Modernización.

--Sí, recuerdo que por entonces el dueño de Amazon, Jeff Bezos y la que luego sería su exmujer, MacKenzie Tuttle, habían viajado a la Patagonia. En ese momento se especuló con una fuerte inversión del gigante norteamericano pero esta terminó recayendo en Colombia. Argentina y Chile se quedaron con las ganas.

--Vas bien rumbeado. El 26 de junio de ese año, luego de la primera reunión que te mencioné, quedó conformado un equipo destinado a interactuar con los representantes de Amazon. En ese equipo supervisado por el intendente Gay estaban Ganuza, Martín Blanes, Pablo Amarelle, Rodrigo Dulsan, Pablo Montero, Alejandra Llanos, Gustavo Bellozas y varios abogados y escribanas.

--¿Por la Nación no intervino nadie?

--Por supuesto que sí. Lo hicieron Andrés Tahta, de la Agencia de Inversiones, y Belén Gutiérrez Eguía, de Presidencia. Durante este proceso se realizaron varias visitas de inspección técnica a Bahía, unas seis si mal no me informaron.

--¿El plus de Bahía para quedarse con el proyecto estuvo en su zona franca?

--Ese fue el principal, luego incidieron la facilidad de conexión al Sistema Interconectado Nacional de energía eléctrica, la disponibilidad de energía renovable y por último la proximidad de la red de fibra óptica, que ahora será agrandada hasta un tamaño impensado, como si fuera una gran autopista de cuatro carriles por mano desde Las Toninas, donde está el kilómetro cero de Internet y desde donde nos conectamos con el mundo.

--Tengo entendido que se debió correr contra el tiempo para que los requisitos de Amazon pudiesen ser cumplidos.

--Sí, las aprobaciones técnicas administrativas finales fueron muy complejas porque la concesión del régimen de subzona franca fuera de área portuaria es un modelo totalmente innovador. Una vez que el ente concedió el régimen, debió pedir la autorización de la autoridad de aplicación que es el ministerio de Producción de Nación. Dicha cartera solicitó como paso previo que la declaración de interés estuviera ratificada por el ministro de Producción de Provincia para finalmente autorizar la concesión de las 4 subzonas francas y que el Ente lo pudiera publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

--¿La inversión estuvo a punto de caerse?

--Claro, varias veces porque el nuevo régimen no salía, pensá que en algunas reparticiones a nivel nacional y provincial ya muchos se sienten exfuncionarios y la cosa venía demorada. Incluso los intendentes Gay y Uset acordaron ir a pelear con Ganuza por las aprobaciones necesarias porque el tiempo era escaso y el proyecto corría serio riesgo de caerse. Me dicen que se hizo un esfuerzo enorme para que el tema avanzara.

--¿Esto fue hace poco?

--Días atrás. Durante dos semanas tuvieron reuniones y llamaron varias veces a la gobernadora Vidal, Federico Salvai, Marcos Peña, Dante Sica, Miguel Picchetto, logrando el apoyo de muchos funcionarios de segunda y tercera línea de Nación y Provincia para poder llegar a cumplir con las subzonas francas creadas.

--¿Quiénes eran los representantes de Amazon que trabajaron con el equipo local y nacional?

--La compra de las 140 hectáreas la cerraron el jueves en Bahía un apoderado y un abogado argentinos, ambos de dos estudios jurídicos, que se fueron a última hora de la tarde, pero 15 días antes el tema venía siendo monitoreado desde Seattle, Estados Unidos, vía Internet. Todo llevó casi 24 meses y decenas de visitas de técnicos, etc.

--¿Y ahora?

--Amazon tendrá, a partir del 1 de noviembre, un año para comenzar las obras de infraestructura y la idea es que todo esté operativo el primer trimestre de 2021.

--¿A cuántas personas dará empleo?

--La inversión es de 800 millones de dólares y se estima que en los trabajos de construcción se emplearán unas 900 personas. Luego, ya en funcionamiento, la cantidad de empleados será de 450. Lo interesante es que la mayor parte de estos puestos de trabajo serán para profesionales calificados, especialmente universitarios, y normalmente son empleos de calidad, muy bien remunerados.

--Seguramente también requerirán personal destinado a la seguridad de los predios, sobre todo porque los datos allí almacenados son celosamente guardados por Amazon.

--Por supuesto. Estos centros de datos, que desde afuera son enormes galpones, tienen varios niveles de seguridad. La mayor apuesta está en el parque tecnológico.

--¿Llegarán más empresas?

--En Amazon dicen que cuando ellos se radican generan una infraestructura tal que aumenta más del 50% la competitividad del lugar que eligen y que normalmente otras empresas los acompañan porque les resulta beneficioso. Insisto, ese será el mayor desafío.

--¿Como está Bahía en relación a otras ciudades del país?

--Se ubica detrás de Córdoba, Buenos Aires, el Litoral y Mendoza. Esto seguramente cambiará para bien.

--Antes, cuando todo estaba en veremos, había quienes decían que era todo humo, ahora los detractores de siempre señalan que está por verse si Amazon hará la inversión y comienzan a aparecer los que aluden a que este monstruo del comercio digital afectará enormemente al comercio minorista.

--Los abogados que estuvieron en Bahía aseguraron que no hay lugar en el mundo donde Amazon haya comprado tierras y luego no haya hecho la inversión prevista. En cuanto al comercio minorista, este es un fenómeno que escapa a la construcción de los data centers en Bahía. Se radique o no Amazon el e- commerce es un proceso inexorable al que habrá que adecuarse. Si querés te doy un ejemplo de lo que pasa en Bahía con Mercado Libre.

--Dale.

--El otro día me decía un comerciante del centro dedicado a la venta de ropa para actividades outdoor que su local muchas veces es usado como probador. La gente va, mira el talle que le cae mejor y luego compra por Mercado Libre. Con esto no estoy diciendo que la caída en las ventas no se deba a la crisis económica, simplemente te quiero comentar que las ventas por Internet también vienen siendo responsables de los cierres de comercios.

--Bien, muy completo. ¿Algún otro tema?

--¿Tenés algo que hacer el lunes a la noche? ¿No? Entonces podés ver “Quién quiere ser millonario”, el programa de preguntas y respuesta de Del Moro.

--¿Te parece?

--Sí. Te vas a encontrar con que participa un bahiense que es un “Capo” y que no deja de sorprender a propios y ajenos con su voluntad y su proyectos.

--Un Capo. Me imagino de quién hablás, uno que es periodista de rugby, corresponsal en el mundial de Japón de este diario, joven brillante, conferencista TED y demás...

--Sí, hablamos del mismo.

--¿Y porqué no lo nombrás?

--Cosas de la producción de allá...

--Por lo menos sabés como le fue a “Capo”.

--Le pregunté, pero no me quiso decir, “así ves el programa”, me dijo.

--Buen dato. Voy a estar ahí, siempre es reconfortante ver a un conciudadano haciendo un gran camino.

--Pasemos a los tribunales. ¿Qué novedades tenés?

--¿Te acordás que hace unos meses te comenté que la exdefensora general de Bahía iba a ser indagada por el uso de viáticos en viajes personales al exterior?

--Sí, la doctora Graciela Cortázar.

--La misma. La primera audiencia se había postergado por pedido de la defensa, ya que la jubilada funcionaria se recuperaba de un fuerte accidente de tránsito que había tenido en abril cuando viajaba hacia La Plata, donde hoy vive.

--Claro, lo recuerdo. ¿Y qué hay de nuevo?

--Que el fiscal Marcelo Romero Jardín ya le fijó nueva fecha de indagatoria: será el jueves 5 de diciembre.

--¿Y recordame cuáles son los delitos que les imputan?

--Son cargos por peculado y falsificación de documento público, entre otros delitos. Según la acusación, gastó un 900% más que la media del resto de los 17 defensores oficiales de la provincia. Entre 2008 y 2016 hizo 7 viajes al exterior (Brasil, Chile, Uruguay Colombia y Perú, entre otros) en tiempos para los que había solicitado viáticos por “comisión de servicio” y supuestamente debía estar en La Plata.

--Veremos cuáles son sus argumentos de defensa cuando se presente en poco más de un mes a declarar. ¿Qué más?

--Me enteré de un gesto que tuvo el jefe de la Región V de Gendarmería, con asiento en la ciudad, comandante general Manuel Caraballo, y me parece interesante destacarlo.

--¿Qué hizo?

--Colaboró con una comitiva deportiva de nuestra ciudad que había quedado varada en una ruta de la provincia de Neuquén -por la rotura del micro que los transportaba- y le prestó auxilio indispensable para que todos los chicos pudieran llegar al destino en Temuco, Chile.

--¡Mirá qué bien!

--Sí. En realidad, al jefe de Bahía, como jurisdicción, le corresponde una amplísima región de la Patagonia que incluye esa provincia. Un dirigente de la comitiva, que trasladaba a jugadores de voley del club Liniers de entre 14 y 20 años, se pudo comunicar con Caraballo y el gendarme no dudó un instante en prestarle socorro. Trabajaron la Agrupación XII Comahue, el Escuadrón XXXI "Gendarme Juan Carlos Treppo" y el Destacamento Móvil IV.

--¡Mirá qué bien!

--Sí. Y hay que destacar aún más la acción porque varios gendarmes se encontraban dispuestos a un sensible operativo de seguridad ciudadana en Plaza Huincul y Cutral Co, por una ola de inseguridad que incluyó la muerte de un niño de 8 años en medio de un tiroteo.

--¿Y la delegación bahiense pudo llegar en tiempo y forma?

--Sí, con lo justo. Y no solo participó en la competencia sino que se trajo muy buenos resultados, aunque también vivió algunas peripecias para esquivar manifestaciones en las convulsionadas tierras trasandinas. Y a la vuelta también recibió colaboración de Gendarmería.

--Bueno, nos vemos el próximo domingo.

--Dale, y esperemos tener una semana en calma.