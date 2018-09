El fotógrafo que demostró que el gol a los ingleses fue con “La mano de Dios” visitó LU2

Eduardo Longoni, el fotógrafo que capturó con su cámara el momento exacto en que Diego Maradona le hizo el gol a los ingleses con “La mano de Dios”, en el mundial de 1986 estuvo en LU2 y recordó aquella experiencia.

Longoni trabajaba para la agencia Noticias Argentinas (NA) el día en que el mejor jugador de la historia convirtió una de las mayores injusticias del fútbol mundial en un acto de justicia divina para los argentinos.

“Llegué tarde a la cancha por un embotellamiento en las autopistas mexicanas y no pude encontrar un buen lugar en la cancha. Me quedé al lado del palo izquierdo y tenía una perspectiva desastrosa”, relató en Bienvenidos ante Lorenzo Natali.





Luego contó que por la desesperación de no tener material, cuando ocurrió la jugada con la que se hizo el gol con la mano “la mayoría de los fotógrafos tenía la cámara baja”.

"Yo estaba desesperado y cuando el arquero inglés saltó con Maradona disparé. Cuando vi la foto pensé que era una más y nunca imaginé que aquella sería la última vez que la fotografía le ganó a la televisión para dilucidar una polémica”, explicó

“Después del partido le regalé la foto original a Maradona y con una sonrisa la agarró y se fue caminando. Durante años no quiso admitir que el gol fue con la mano pero una vez en un programa de Víctor Hugo Morales al que me habían invitado junto a Diego, él me miró y me dijo “éste fue el que me deschavó”.