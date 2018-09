La historia de CAE que hizo llorar a Mirtha

El cantante Carlos Alfredo Elías, más conocido como CAE, contó parte de su pasado y emocionó a Mirtha Legrand en su programa.

CAE recordó que en 2001 partió a España por su compleja situación económica y todo empeoró: tuvo que dejar la música y volver a trabajar de peluquero, la profesión que ejercía antes de ser cantante.

"Después de trabajar para muchas agencias, yo había puesto mi propia agencia en 2000. Una visión de negocio terrible. Y me fundí. Pasé de tener casi 100 shows por año a tener ocho. Entonces emigré con mi familia, con mis dos bebés, a Madrid", dijo emocionado en la mesa de Mirtha.

"Tuve tanta mala suerte que di con un empresario de allá que estaba haciendo una maniobra un tanto rara. Y un día fui a la empresa a la que yo respondía, y no había nadie. No había ningún empleado, estaban solo los muebles", continuó.

CAE tuvo que postergar su carrera como artista para poder subsistir: "Me quedé sin nada, inclusive sin plata para pagar el alquiler".

"Recuerdo que llamé a mi hermano para pedirle algo de dinero y me dijo que no podía sacar nada del banco por el corralito. Me quedé sin trabajo en Madrid teniendo que salir a 'pecharla' con mis dos nenes chiquitos. La pasé súper feo", agregó.

Luego, contó una experiencia que emocionó a Mirtha: "Era noche de Reyes. Habíamos empeñado un reloj. Con eso les compramos unos juguetes a nuestros hijos. Cuando íbamos a volver a casa nos dimos cuenta de que no nos alcanzaba para el metro y nos colamos. Al final, nos engancharon. Le dije al señor que estaba pasando por un momento muy especial, le conté que era argentino y me dijo ‘pasen, pasen, pero ustedes los 'sudacas' nos están arruinando el país’".

"Yo estoy muy llorona, me vas a hacer llorar. Qué bien lo que contás porque te hace bien y muestra el lado humano de un rockero. Uno piensa que los rockeros están siempre en otra onda", dijo Mirtha. (TN y La Nueva.)