Renunció la ministra de Educación de San Luis que se filmó después de fumar marihuana

La ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, presentó hoy su renuncia luego de que se viralizara un video grabado por ella misma después de haber fumado marihuana en Amsterdam, Holanda.

Ahora, el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, tiene que aceptar o no la dimisión.

"Siempre los ministros tenemos las renuncias a disposición. Mi renuncia está presentada. No he hablado con el gobernador todavía, pero cuando lo haga, él evaluará la situación y yo estaré siempre a disposición y aceptaré la decisión que se tome", sostuvo la funcionaria en diálogo con radio Ciudad de esa provincia.

La funcionaria se vio envuelta en un escándalo mediático por la difusión de un video que fue robado de uno de sus dispositivos electrónicos y que había sido grabado hace más de un año durante su luna de miel en Europa, en un contexto de absoluta intimidad, según ella misma explicó.

"Sucedió hace algo más de un año, eso yo lo aclaro. Fue hace más de un año en mi luna de miel. Me arrepiento de haberlo hecho, por más que haya sido mi intimidad y formado parte de mi vida privada. Sé que muchas personas se ofendieron y les pido disculpas", resaltó Spinuzza, que aclaró que ella "nunca publicó el video".

Al enterarse del contenido del video, el hermano del mandatario, el senador Adolfo Rodríguez Saá, le había reclamado a Spinuzza su renuncia a través de un video que reprodujo en redes sociales.

La ministra reprochó esta actitud del senador de Unidad Justicialista: "Yo entiendo que los he defraudado y que están enojados por el error que cometí. Lo que no me parece es que haya dirigentes que se aprovechen de esta situación para sacar algún rédito", indicó.

En el video de la polémica, Spinuzza relató los efectos de fumar marihuana en Amsterdam, en donde consumir cannabis sativa es legal.

En las imágenes se ve a la integrante del Gabinete de Rodríguez Saá en un yate y contando los detalles de su estadía en Holanda junto a su marido. (NA)