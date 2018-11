Adolfo Lista, un Flaco que tuvo peso específico en el básquetbol local

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

En la madrugada del 14 de noviembre, sí, 14 de noviembre, se apagó definitivamente Adolfo Lista.

Curiosamente, ese mismo día, 48 años antes, quedaba inmortalizada por Omar Morán la imborrable imagen de José Ignacio De Lizaso y Atilio Fruet, festejando una conversión de Polo, ante La Plata, en el Provincial de Punta Alta.

Y si bien esa foto no tuvo al Flaco como protagonista, de alguna manera sintetiza su sentimiento por el básquetbol bahiense: entrega, personalidad, carácter; todo lo que caracterizaba al hombre que, difícilmente, alguno pueda superar en cantidad de años al frente de la Asociación Bahiense.

Esa institución que amaba y la misma en la que, ya en modo dirigente, supo volcar toda su experiencia acumulada como jugador, entrenador y árbitro.

Los 21 años que perduró en el cargo (1995 hasta 2015) marcaron toda una época, siendo el presidente de mayor permanencia, entre los 27 que ocuparon ese lugar, sin contabilizar los triunviratos.

“Más de un amigo me advirtió que ser presidente significará una complicación a esta altura de mi vida, pero lo hago porque realmente me gusta, como me gustó toda la vida, estar en este deporte maravilloso, del cual atesoro muchos gratos recuerdos desde mi función de entrenador”, fueron sus palabras cuando asumió, el 28 de febrero de 1995, a los 61 años.

Sin imaginarlo, permaneció en el cargo 21 años, o 7.680 días para ser más exactos.

Tenía 82 años cuando se despidió de la ABB.

Falleció a los 84, el pasado miércoles.

Su última aparición pública, el 17 de noviembre de 2017, fue en el Museo del Deporte, donde tuvo un emotivo reconocimiento, cuando lo declararon Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires.

“Nunca me esperé esto; he tenido muy buenos compañeros. Hemos conseguido ser muy respetados en todas partes. Les agradezco a todos los presentes. Que Dios los bendiga y hasta siempre”, se despidió.

Hasta siempre, Flaco...

Hizo de todo un poco

El jugador. Comenzó en Pueyrredón y también jugó en América y Bahiense Juniors.

El árbitro. Se inició con divisiones menores y llegó a dirigir Primera, en 1961. Arbitró hasta 1967. Su techo fue un Provincial de Mayores, en Mercedes. “De todas las funciones que cumplí, era la que menos me gustaba. Eso de que te insulten sin sentido no era para mí. Tenía miedo de reaccionar mal con algún espectador”.

El entrenador. Se inició dirigiendo pulguitas en Bahiense Juniors. A partir de ahí durante su recorrido pasó por Deportivo Norte, El Nacional, La Falda, Liniers, Napostá, Olimpo, Pacífico, Comercial, Pueyrredón, Sportivo Bahiense, Villa Mitre, Kilómetro 5, Macabi, Río Colorado y Sporting de Punta Alta. También fue asistente de la selección bahiense, de la selección Argentina juvenil y estuvo al frente de la selección juvenil de Provincia.

Fuerte por fuera y sensible por dentro

Muy temprano, mientras amanecía, sonó el teléfono. Salté de la cama. A esa hora, una llamada inesperada, generalmente viene acompañada de malas noticias. Y se cumplió.

Como hacía 23 días, tras la partida de Lito Fruet, esta vez escuché: “Falleció el Flaco Lista”. Otro golpe para el básquetbol bahiense y un triste despertar. Afloraron sentimientos, recuerdos y nostalgia.

Con su salud ya deteriorada, en el último tiempo de vida ya no era él.

Se había perdido el “viejo” cabrón, temperamental, impulsivo… También, el tipo simple, solidario, sensible, frontal… Esa combinación que llevaba tiempo poder interpretar.

Hasta conocernos, nos generó discusiones, enfrentamientos, opiniones encontradas y, con el tiempo, situaciones de admiración hacia él y hasta algún abrazo de festejo compartido con ese hombre que, en su función de dirigente, siempre exteriorizó el amor por el básquetbol bahiense y la Asociación, “su” Asociación.

Por eso, despedirse de su segunda casa no fue simplemente bajarle la persiana a otra etapa de la vida: “Lo voy a sentir y me voy a lamentar”, dijo, cuando admitió que no continuaría en su cargo, luego de 21 años.

Aquella noche del 9 de marzo de 2016 en la ABB, cuando terminó su vínculo activo con el básquetbol se trató, acaso, de un final anunciado. Nunca lo dijo, pero así lo sintió. Había terminado su carrera.

Esa que lo hizo conocer desde adentro todos los estamentos y en la que aprendió a ganar y perder, siendo un jugador mañero, árbitro severo, técnico temperamental y dirigente emprendedor, sanguíneo y, sobre todo, frontal.

Con sus virtudes y sus defectos, como todos, así vivió, sintió, enseñó y transmitió sus valores Adolfo José Enrique Lista, el mismo que, en lo más alto, será uno de los abanderados en la historia de la Asociación Bahiense, la que siempre defendió ciegamente.

Ojalá se le destine en su memoria, un lugar acorde a su trayectoria. Porque el Flaco hizo de todo en el básquetbol bahiense, aunque, sin dudas, no fue un presidente más...

Asociación Bahiense

Año Presidente

1929 Jorge Marks

1930 Alejandro Pérez

1931 Alejandro Pérez

1932 Abel Bournaud

1933 Francisco Pérez

1934 Francisco Pérez

1935 Francisco Pérez

1936 Francisco Pérez

1937 Francisco Pérez

1937 Pedro Olivera

1938 Gregorio Rozas

1939 Gregorio Rozas

1940 Gregorio Rozas

1941 Gregorio Rozas

1942 Gregorio Rozas

1942 Esteban Oliveros

1942 Juan Barciocco

1943 Juan Barciocco

1944 Juan Pedro Muñiz

1945 Alfonso Correa Sarrat

1945 Triunvirato

1946 Severiano Fernández

1947 Severiano Fernández

1948 Gregorio Rozas

1949 Triunvirato

1950 Severiano Fernández

1951 Abel Bournaud

1952 Pablo Serrat

1953 Pablo Serrat

1954 Pablo Serrat

1955 Ricardo Marín

1956 Fernando Zarraga

1956 Abel Bournaud

1957 Abel Bournaud

1958 Abel Bournaud

1959 Pablo Serrat

1960 Pablo Serrat

1961 Faustino Solana

1962 Faustino Solana

1962 Triunvirato

1962 Raúl Trucco

1963 Raúl Gerardi

1964 Faustino Solana

1964 Triunvirato

1965 Florindo Valero

1966 Florindo Valero

1967 Héctor Castelli

1968 Manuel Borau

1969 Héctor Castelli

1970 Héctor Castelli

1971 Florindo Valero

1972 Florindo Valero

1973 Teobaldo Petracchi

1974 Manuel Borau

1975 Manuel Borau

1976 Rubén Rábano

1977 Teobaldo Petracchi

1978 Teobaldo Petracchi

1978 René Castro

1979 Rubén Rábano

1980 Rubén Rábano

1981 Rubén Rábano

1982 Rubén Rábano

1983 Rubén Rábano

1984 Rubén Rábano

1985 Rubén Rábano

1986 Rubén Rábano

1987 Rubén Rábano

1988 Rubén Rábano

1989 Antonio Cabello

1990 Antonio Cabello

1991 Antonio Cabello

1992 Antonio Cabello

1993 Antonio Cabello

1994 Vicente Clemente

1995 Adolfo Lista

1996 Adolfo Lista

1997 Adolfo Lista

1998 Adolfo Lista

1999 Adolfo Lista

2000 Adolfo Lista

2001 Adolfo Lista

2002 Adolfo Lista

2003 Adolfo Lista

2004 Adolfo Lista

2005 Adolfo Lista

2006 Adolfo Lista

2007 Adolfo Lista

2008 Adolfo Lista

2009 Adolfo Lista

2010 Adolfo Lista

2011 Adolfo Lista

2012 Adolfo Lista

2013 Adolfo Lista

2014 Adolfo Lista

2015 Adolfo Lista

2016 Maximiliano Görg

2017 Maximiliano Görg

2018 Marcelo Pallotti