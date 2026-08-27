Se presentó oficialmente el Regional Amateur 2026: 247 equipos compiten por 4 ascensos

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Todo listo: se larga la competencia, que arranca este fin de semana y culmina en diciembre. Son 247 equipos, 8 regiones y 23 provincias.

Había que elegir un lugar para el lanzamiento oficial y esa ciudad fue Neuquén: ahí, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la capital, se llevó a cabo la presentación formal de la edición 2026 del torneo Regional Federal Amateur.

Con la presencia de Néstor Mingot, presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén, distintas autoridades del Consejo Federal y dirigentes de la zona y otras provincias, se dio el primer pase para el inicio del certamen que otorgará 4 ascensos al Federal A 2027 y 12 clasificados (los perdedores de las finales regionales) al torneo Argentino del Interior del próximo año (está previsto para abril).

La decisión de elegir a Neuquén como sede del lanzamiento fue una novedad ya que este tipo de actos se suelen realizar en el predio de la AFA en Ezeiza y no en el interior.

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Esta elección refleja la estrecha relación entre la Liga de Fútbol Neuquina (Lifune) y el Consejo Federal. El secretario general de esta última institución, y, a su vez, vicepresidente de la AFA, Javier Treuque, fue uno de los que asistió al evento. Y, también, quien tuvo mayor protagonismo. Incluso a la hora de los discursos.

En algún momento se especuló con la presencia del presidente Claudio Tapia y también del titular del CF, Pablo Toviggino. Finalmente, ninguno de los dos estuvo en este acto. Las otras voces que se escucharon durante el evento fueron las del presidente de Lifune, Néstor Mingot, la del gerente del CF, Marcelo Moure y, a su vez, la de Sergio Pezzotta, quien se apersonó en representación de la Comisión de Árbitros del CF.

Uno de los puntos de interés fue la posibilidad de, una vez finalizada la fase de grupos, incorporar dos jugadores del Federal A.

“Este torneo tiene una cantidad importante de clubes y partidos, eso genera mucho trabajo, más allá del fútbol”, destacó Treuque en el comienzo de su alocución.

El chubutense también valoró la dedicación de la gente que participa en el día a día de los clubes de la región sur. “Los dirigentes del interior hacen un esfuerzo grande para competir en estos torneos. Tenemos 42 participantes de la Patagonia. Esta es la región con mayor número de participantes”, aseguró.

La vuelta a un esquema del estilo del Federal B como será en el nuevo Torneo del Interior es un cambio de paradigma respecto a la decisión del 2018/2019 donde se creó el Regional Amateur.

“No lo tomamos como un error, en ese momento no se podía realizar de esa manera. Hoy sentimos que se puede. Cuando asumimos teníamos más de dos torneos y la AFA no pasaba un buen momento. Ahora eso mejoró y se puede hacer de vuelta un torneo así”, señaló Treuque.

El único represente de la Liga del Sur en esta ocasión será Huracán (arriba foto de su remodelado y coqueto estadio), que el domingo, a las 15.30, recibe en el sintético del bule a Club Sarmiento ed Pigüé, partido correspondiente a la primera fecha de la Zona 3 de la regióán Bonaerense Pampeana Sur. Es un grupo de3 y libre quedará Ferro Carril Sud de Olavarría.