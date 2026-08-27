Provincial de Vóleibol: cinco equipos bahienses se metieron en la lucha por el cetro

En la Ciudad del Cemento, cinco equipos bahienses lograron edificar un gran cierre de la Liga Provincial de Vóleibol de primera división y se metieron en la lucha por el cetro, a disputarse el 12 y 13 de septiembre próximo, en Mar del Plata.

Liniers, en ambas ramas, Olimpo, en varones, y Bahiense del Norte y Villa Mitre, en mujeres, culminaron la fase regular entre los mejores 8, tras disputarse el tercer y último weekend de la competencia regional en Olavarría.

En la rama masculina, el actual multicampeón bahiense se despachó con cuatro triunfos al hilo y culminó en la quinta posición con nueve triunfos y tres derrotas. El Chivo se impuso ante Edal de Tandil y Mar Chiquita Voley por 3-1 y frente a Cedetalvo de Mar del Plata y Costa Sud de Tres Arroyos por 3-0.

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Por su parte, al aurinegro le alcanzó con el éxito ante Costa Sud por 3-0 para finalizar en el séptimo lugar, con seis victorias e igual cantidad de traspiés. Los de la avenida Colón luego sumaron caídas a manos de Banco Provincia de Mar del Plata, Mar Chiquita y Once Unidos de Mar del Plata, todas en sets corridos.

Distinta suerte corrieron Tiro Federal y La Armonía, quienes finalizaron la etapa de todos contra todos en el penúltimo y último lugar, respectivamente. El turco perdió sus cuatro cotejos en sets corridos (Banco, Edal, Once Unidos y el local Mariano Moreno), mientras que el Velezano cayó en cuatro parciales ante Cedetalvo y en tres sets ante Mar Chiquita, Banco y el local Racing.

Los cuartos de final masculinos quedaron emparejados de la siguiente manera: Once Unidos-Mariano Moreno, Azul Voley-Olimpo, Banco Provincia-Mar Chiquita y Racing-Liniers.

Por su parte, en la rama femenina, con su triunfo ante Costa Sud en sets corridos, Villa Mitre dio la nota del fin de semana al meterse en los cuartos de final por primera vez en la competencia y acompañará a Liniers y Bahiense, quienes sumaron tres victorias y una caída en el último weekend.

El Tricolor se impuso en sets corridos ante las tresarroyenses para alcanzar el octavo lugar de la tabla (con cuatro triunfos y ocho derrotas), mientras que luego cedió ante Liniers y Once Unidos en sets corridos y frente a Mar Chiquita en cuatro segmentos.

Por su parte, Bahiense cedió su invicto a manos de Cedetalvo en cuatro sets y luego se recuperó derrotando en sets corridos a Olimpo, Edal y Mar Chiquita. Las monarcas locales (acumulan 10 triunfos y una caída) jugarán esta noche ante Tiro Federal y, de ganar, finalizarán en el segundo lugar de la tabla. Caso contrario, serán terceras.

En tanto, las Chivas vencieron en sets corridos a Costa Sud, Villa Mitre y Juventud de Tandil y cayeron en cuatro sets ante Once Unidos. Culminaron en el sexto puesto, con siete victorias y cinco derrotas.

Finalmente, quienes deberán jugar la Copa de Plata son Olimpo y Tiro Federal, tras culminar noveno y undécimo, respectivamente.

El aurinegro (cuatro éxitos y ocho caídas) superó por 3-0 a Juventud y cayó en cuatro parciales ante Edal y en sets corridos ante Bahiense y el local Estudiantes. Las del Polígono (dos triunfos y nueve derrotas y deben el juego de esta noche ante Bahiense) vencieron por 3-0 a Costa Sud y cayeron en cuatro sets ante Mar Chiquita y en tres parciales ante Cedetalvo y Edal.

Los cuartos de final femeninos quedaron conformados de la siguiente manera: Cedetalvo-Villa Mitre; Once Unidos/Bahiense-Edal; Once Unidos/Bahiense-Liniers y Mar Chiquita-Estudiantes.