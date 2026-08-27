Cómo estará conformado el cuerpo técnico de Ponzio y quiénes lo acompañarán en su interinato en River

Este jueves comenzó una nueva etapa en River con la renuncia de Eduardo Coudet y el nombramiento de Leonardo Ponzio como DT interino.

El ex mediocampista e integrante de la secretaría técnica del Millonario fue el elegido por la dirigencia para hacerse cargo de un momento adverso en cuanto a lo futbolístico tras la eliminación contra Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La decisión fue revelada por Stefano Di Carlo en la conferencia de prensa que se brindó este jueves en el Monumental para comunicar la salida de Coudet.

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“Creemos que tiene todas las aptitudes para administrar esa situación de transición. Este es el balance y las conclusiones que queríamos compartir”, dijo el máximo dirigente del club para justificar el nombramiento del santafesino de 44 años.

Minutos después, desde el club se emitió un comunicado oficial en el cual se dio a conocer quiénes acompañaran a Ponzio en su interinato. El más reconocido de sus auxiliares es Marcelo Escudero, DT de la Reserva quien se había hecho cargo de los anteriores dos interinatos de un partido luego de las salidas de Martín Demichelis (2024) y Marcelo Gallardo (2026).

El otro ayudante de campo será Christian Manfredi, quien cuenta con pasado como campeón en la Séptima División de River en 2010. Allí se hizo cargo de la camada 1994 en la que dirigió a jugadores como Sebastián Driussi, Guido Rodríguez y Lucas Ocampos. También estuvo en las inferiores de San Lorenzo además de registrar pasos como entrenador en Talleres de Remedios de Escalada (2021) y Deportivo Armenio (2020-2021).

El cuerpo técnico de Ponzio, máximo ganador de títulos como jugador en la historia de River, con 17 conquistas, se completará con Cristian Segura, quien se desempeñó en esa posición en la Reserva, y Nicolás Paolorossi como preparadores físicos.

Si bien no se lo mencionó en el comunicado, Marcelo Barovero seguirá siendo el entrenador de arqueros.

El comunicado que emitió River no detalla cuál será la duración del interinato de Ponzio. Según informó ESPN, existe la posibilidad de una posible continuidad en caso de resultados, pero la dirigencia mientras tanto buscará un reemplazante sin ponerse plazos.

¿Cuándo y a qué hora juega River vs Banfield?

River enfrentará a Banfield el próximo domingo 30 de agosto, a las 15, en el Estadio Florencio Sola, donde habrá hinchas visitantes.