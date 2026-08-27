El presente de Sportiva: "Sabemos que depende de nosotros, no hay preocupación", dijo Federico Stein

Luego de dos salidas, el sábado venidero Sociedad Sportiva regresará a La Carrindanga para recibir a San Ignacio por la fecha 9 del Regional Pampeano A de rugby.

Un duelo clave para Las Palomas, que buscan recupererar regularidad en la segunda rueda del certamen, uno de los aspectos que abordó Federico Stein.

El segunda línea, de 34 años, dialogó este jueves en El Diario Deportivo (lunes a viernes a las 15 por La Nueva Play) sobre el presente del conjunto blanco y también sobre su trayectoria como jugador, que incluye una etapa en La Plata RC y algunas temporadas en España.

Recordamos que Sociedad Sportiva arrancó el 2026 con una marca ganadora que alcanzó las 17 victorias consecutivas, desde el primero del Oficial URS hasta la tercera fecha del Regional Pampeano. Luego el equipo logró dos victorias en los últimos 6 encuentros que jugó.

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"Arrancamos la temporada con bastante incertidumbre. Teníamos que jugar el repechaje con Neuquén RC para entrar al Torneo del Interior. Desde el vamos fueron muchos partidos. Al mismo tiempo, muchas emociones en cada encuentro, porque ganamos varios en la última pelota. Fue un poco todo... Los viajes también. Pero estamos donde queríamos estar y ese es el costo que hay que pagar", explicó Stein.

Explicó que el equipo atraviesa un proceso de "volver a las bases" tras esa una seguidilla de partidos exigentes.

"Necesitamos volver a las bases, volver a construir, volver conectarnos y recuperar ese vértigo que te generaban las adversidades, de viajar tanto, de jugar contra equipos que no estás acostumbrado a jugar. Es un desafío mantenerte conectado todo el tiempo cien por cien", agregó.

"No siento que haya preocupación (por las derrotas). Sí hay una responsabilidad atrás de todo eso porque todo lo conseguido genera algún tipo de responsabilidad. Sabemos que depende de nosotros, por eso no hay preocupación", indicó.

En otro tramo de la entrevista el segunda línea recordó su periplo deportivo en el campeonato URBA como en el rugby semiprofesional español, previo a su regreso a Sociedad Sportiva en 2025.

"Ya miro más para atrás que para adelante. Muy contento de estar acá, de haber vuelto al club. No sé si alguna vez soñé con volver al club. No sé si soñé con irme a España y hacer un camino como el que hice", recordó.

Esta es la entrevista completa: