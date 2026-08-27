Marcó un gol histórico, llegó a amar a Villa Mitre y hoy vuelve a donde todo empezó: ¿cierra el círculo?

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

«Donde fuiste feliz, siempre se vuelve», una frase que lo dice todo. Fue la que encabezó el comunicado oficial del club Maronese de Neuquén para anunciar el regreso de Sebastián Jeldres de cara al próximo torneo Regional Amateur 2026 que se pone en marca este fin se semana.

Después de un periplo exitoso de ocho años por el Federal A, el delantero nacido en la capital neuquina, que en tres meses soplará las 31 velitas, regresa a su primer amor, a donde todo empezó: "Tengo un cariño muy grande por el club, porque además de haber sido el lugar donde me críe y me formé, fue el que me dio alas para después hacer el recorrido que hice”.

La decisión de bajar una categoría no le causó ningún bloqueo mental ni emocional: “Tenía muy en claro que si jugaba el Regional, era en Maronese, no existían otras alternativas”, aclaró de movida.

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Seba dejó su huella en el “Dino”, donde fue parte del plantel que logró el ascenso en el Argentino C de 2014, siendo ese futbolista distinto del que toda la afición hablaba y el que más pinta tenía para dar el salto de calidad a un nivel superior.

En 2019, después de pasar por Independiente de Neuquén, arribó a Deportivo Madryn y en 2021 quedó inmortalizado en la historia de esa institución al marcar el gol del ascenso a la Primera Nacional. En esa categoría sostuvo 16 cotejos y marcó un tanto.

“Cada vez que veo ese gol no puedo evitar las lágrimas, fue un momento muy fuerte en mi carrera deportiva”, admitió, con frescura y la amabilidad de siempre, el atacante que el 28 de julio de 2023 recaló en Villa Mitre, el segundo club donde más cotejos disputó.

“Ahí también fui feliz, esos colores me marcaron a fuego, con hinchas pasionales que me demostraron un afecto entrañable y que ya guardé en mi corazón para siempre”, indicó el futbolista de 30 años, que dejó el mundo tricolor en enero de 2025 para irse a Deportivo Rincón de los Sauces.

“Con Villa Mitre solo palabras de agradecimiento, fue un club donde la pasé muy bien y donde nunca me fallaron”, agregó.

En la Villa sumó 45 encuentros (2 de Copa Argentina) y convirtió 9 conquistas.

“¿Si volvería?, sí, ¿por qué no?, me encantaría porque me encariñé con el club. Nunca cierro ninguna puerta”, afirmó poniendo los puntos sobre las íes.

--¿Entonces el círculo no se cierra donde todo empezó?

--Cuando uno toma una determinación lo hace pensando en el presente, soy joven y quiero seguir disfrutando del fútbol, cerca de mi familia y mis seres queridos.

El atacante, que viene de jugar en Cipolletti (rescindió contrato de común acuerdo) en este primer semestre del año, decidió retornar a Maronese después de 8 años, y como era de esperar, su llegada hizo ruido.

“Se suma un refuerzo que alimentará la ilusión del ´Maro´ en el Regional Amateur que se pone en marcha, para los elencos neuquinos, el domingo 30 de este mes”, resumen los principales portales de noticias de la provincia.

Maronese, que comparte la Zona 12 de la Región Patagónica con Independiente de Neuquén, Río Grande y Alianza, debuta de local contra el Rojo.

A mediados de 2022, cuando decidió emigrar a Guatemala para jugar en Comunicaciones Fútbol Club, un equipo de la Primera división del país centroamericano, en lo que fue su primera experiencia en el exterior, sufrió el peor momento de su trayectoria como profesional.

Primero soportó estoicamente un mes sin jugar por un problema de tramitación --el transfer tardó en llegar- y cuando por fin todo estuvo en orden, la desgracia golpeó a su puerta.

"Me rompí la rodilla, se cortó el ligamento cruzado anterior y se rompió el menisco interno en una jugada desafortunada. Mi compañero, el otro delantero, peinó el balón, yo tiré la diagonal , llegué a la pelota, quise enganchar con zurda y se trabó el talón en el piso sintético. Ahí empezó el calvario", contó.

"Estaba en un país desconocido desde hacía dos meses, con gente que no conocía pero me trataban bárbaro. No me voy a olvidar nunca porque me lesioné el 1 de octubre a las 14 horas y ese mismo día a la 19 me operaron. No entendía nada", reveló.

"Era sábado. El domingo estuve internado y el lunes arranqué con la rehabilitación. Fue durísimo, porque nunca me había lesionado. Solo soporté alguna hinchazón de tobillo por una patada, pero que se me pasó con un poco de hielo y nada más. Y eso que, siendo de Neuquén, jugué en el Federal C, B y A. A los kinesiólogos los empecé a conocer hace dos años", sostuvo en una nota que le brindó a La Nueva. el 3 de agosto de 2023, una semana posterior a su primer arribo a nuestra ciudad.