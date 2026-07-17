Javier Milei participa del acto por los 32 años del atentado a la AMIA

Al igual que en los últimos dos años desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei participa este viernes del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El mandatario llegó a la sede de Pasteur 633 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei pasada las 9.45 horas. Como cada año, la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas participan del acto central en el barrio porteño de Once donde, hace más de tres décadas, se produjo el ataque terrorista.

Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el acto comenzó con el sonido de la sirena a las 9.53, hora exacta en la que fue perpetrado el ataque en 1994. Dado que este año la fecha de la conmemoración -18 de julio- coincide con el descanso del Shabat, la organización decidió adelantar la conmemoración para este viernes.

Los gestos de Milei con la AMIA e Israel en la previa de un nuevo aniversario del atentado

“Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina. Lo que representa para nosotros tanto un orgullo como una gran responsabilidad. Lamentablemente también, es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita que, en 1992 y 1994, se cobraron un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas”, manifestó Milei dos semanas atrás en su discurso en la Fundación Aliados de Israel.

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En ese contexto, Milei advirtió sobre los peligros del antisemitismo y aseguró: “Durante décadas gran parte de nuestra región hizo causa común con los enemigos de Israel, como consecuencia de haber sido capturada por una ideología nefasta conocida como socialismo del siglo XXI”.

Con ese argumento, el mandatario insistió en la existencia de una alianza “implícita” entre la izquierda radical y el terrorismo islamita que vinculó al “odio a la civilización occidental del cual el pueblo hebreo es un precursor”.

En ese sentido, Milei destacó medidas de su Gobierno como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y a las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, además de la expulsión del encargado de negocios de Irán.

El Presidente también remarcó la firma del memorándum de libertad y democracia con Israel, junto con el impulso de los Acuerdos de Isaac, una alianza destinada a combatir el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.

“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible, como no la hubo nunca en los conflictos existenciales de la humanidad”, concluyó Milei en aquel entonces.

En Bahía Blanca se desarrolló el acto en la Plaza Rivadavia

Como cada año se realizó el acto oficial con autoridades Municipales y de la comunidad judía de la ciudad, además de autoridades políticas, religiosas y sociales de Bahía Blanca.