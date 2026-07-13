El mapa que traza la carrera de Lionel Messi: todos los rivales que enfrentó

Lionel Messi ha construido una carrera inigualable enfrentando a una cantidad abrumadora de rivales en todo el mundo.

Tras analizar el desglose detallado de sus 1162 partidos disputados, queda en evidencia que el astro argentino no solo ha mantenido una regularidad asombrosa, sino que ha dominado a casi todos los clubes y selecciones que se cruzaron en su camino, sumando un total de 919 goles y un saldo positivo de 784 victorias.

Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid encabezan la lista de los equipos que más veces lo han enfrentado. El conjunto merengue es el rival más frecuente con 47 enfrentamientos, en los cuales Messi logró 20 victorias y marcó 26 goles.

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Sin embargo, su víctima preferida en términos de efectividad goleadora es el Sevilla, a quien le convirtió la impactante cifra de 38 goles en 43 partidos.

La mayor parte de su carrera en Europa dejó números difíciles de repetir. Clubes como el Athletic Club (41 partidos) y el Valencia (36 partidos) también sufrieron su capacidad goleadora, con 29 y 31 tantos respectivamente.

En el ámbito de las selecciones nacionales, Paraguay y Brasil son los países que más veces lo midieron con 14 encuentros cada uno, mostrando una paridad notable en el caso de la "Canarinha", donde Messi cosechó 6 triunfos y 6 derrotas.

A pesar de su dominio, existen casos curiosos donde el saldo no le es favorable. El Bayern Múnich se destaca como uno de sus principales escollos, ya que en 8 enfrentamientos, Messi solo pudo ganar 2 veces y sufrió 5 derrotas, dejando un saldo negativo de -3.

Además, en su camino también ha habido equipos que han logrado resistir su embate: Inter de Italia, Rubin Kazán de Rusia y Rennes de Francia son los tres únicos clubes que lo han enfrentado en cuatro ocasiones sin recibir un solo gol de su parte.

A ellos se suman otros como el Reims y Vancouver Whitecaps a los que tampoco pudo marcar en tres encuentros, dejando pequeñas asignaturas pendientes que, sin embargo, no empañan una trayectoria inmaculada.

El desglose de la Albiceleste y los rivales con Argentina

Si nos adentramos exclusivamente en su recorrido con la Selección Argentina, el capitán acumula un historial de 205 partidos jugados, con un balance de 133 victorias, 43 empates y 29 derrotas, sumando un total de 125 goles marcados.

Sus principales víctimas en el plano internacional pertenecen al ámbito sudamericano: Paraguay y Brasil lideran el registro con 14 encuentros disputados cada uno, con 5 goles convertidos ante ambos. No obstante, sus rivales más castigados son Bolivia, selección a la que le anotó 11 goles en 12 partidos, y Ecuador, que recibió 7 tantos en 11 compromisos.

En este increíble viaje, la historia se prepara para añadir un capítulo dorado de cara a la semifinal del Mundial 2026. Inglaterra es la gran novedad que se incorpora de forma inminente a su lista de oponentes internacionales.

Pese a llevar más de veinte años defendiendo la camiseta albiceleste y habiéndose medido ante las máximas potencias del fútbol mundial, Messi nunca ha jugado contra la selección inglesa, convirtiéndose en el gran duelo que el destino tenía guardado para agigantar aún más su mítica leyenda.