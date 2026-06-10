9 de Julio terminó en lo más alto de la fase regular en la LBB Oro Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Finalmente 9 de Julio se aseguró el Nº1 de la fase regular del primer tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

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La victoria frente a Estudiantes, 64 a 43, por la novena y última fecha, le permitió al albiazul asegurarse la ventaja de localía en los partidos eliminatorios.

A pura potencia va al cesto Isabel Sorzini.

En el otro encuentro de anoche, Villa Mitre derrotó a Bahiense del Norte, 55 a 51.

De todos modos, este resultado no modificaba nada considerando el triunfo de 9 de Julio.

Cómo sigue

En la próxima instancia habrá un play-in a un juego entre Villa Mitre y Sportivo Bahiense para determinar el 4º lugar.

Después cruzarán 9 de Julio (1º)-Villa Mitre o Sportivo (4º) y Bahiense (2º)-Estudiantes (3º) en una serie -al mejor de tres- en semifinales.

La final, en tanto, se jugará al mejor de cinco.

El ganador del primer tramo se adjudicará el derecho a finales extras en caso de no adjudicarse la segunda parte.

9 de Julio 64, Estudiantes 43

9 de Julio marcó la diferencia en el complemento ante Estudiantes, venciendon 64 a 43 y asegurándose el primer puesto, sin depender de terceros.

Emilia Fernández define en bandeja ante Victoria Escudero.

9 de Julio (64): E. Fernández (8), I. Larrasolo (5), A. Althabe (12), V. Martín (2), I. Sorzini (3), fi; I. Corvalán (17), A. Maurer (6), M.V. Flores (6), J. Azaroff (3), O. Borsetti y C. Stempelet (2). DT: Julián Turcato.

Estudiantes (43): S. Trellini (14), V. Escudero (3), V. Hollman (5), J. Rodríguez (4), I. Basaul (2), fi; K. Kovach (8), L. Hiebaum (5), J. Valdez (2), L. Mansilla, M. Iglesias, A. Rucci e I. Luna. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: 9 de Julio,19-15; 42-31 y 59-37.

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Micaela Sanhueza.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Bahiense 51, Villa Mitre 55

Aun sin chances de modificar el cuarto puesto, Villa Mitre se dio el gusto de ganarle a Bahiense del Norte, 55 a 51, para llegar al play-in de la mejor manera.

Bahiense (51): A.L. Carcas (4), P. Vecchi (16), J. Montivero (10), A. Rodríguez, G. Rial (6), fi; R. Vasconcelo (8), J. Quinteros (5), C. Cabrera, I. Canutti (2) y C. Zanotto. DT: Luciano Deminicis.

Villa Mitre (55): B. Marcocci (7), A. Carli, Juliana Brossard (4), M. Leal (10), M. Tellez (6), fi; Josefina Brossard (13), A. Larrosa, T. Giannecchini (12), M. Caputo (2), M. Morresi (1) y M. Veiga. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Bahiense, 17-16; 33-27 y 41-34.

Árbitros: Leonardo Bressan⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Posiciones

1º) 9 de Julio, (7-1) 15 puntos

2º) Bahiense, (5-3) 13

3º) Estudiantes, (4-4) 12

4º) Villa Mitre, (4-4) 12

5º) Sportivo, (0-8) 8