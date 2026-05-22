La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y disponer la intervención judicial del gremio. La medida desplaza de manera inmediata a Abel Furlán de la secretaría general nacional y deja sin efecto tanto los comicios de la seccional Zárate-Campana (realizados entre el 2 y el 4 de marzo) como la elección nacional de autoridades del pasado 18 de marzo.

El fallo de la Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, se fundamentó en la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”. Según los magistrados, la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante las tres jornadas en la localidad bonaerense de Campana "destruyó la objetividad de todo el proceso" y vulneró los principios de libertad y democracia sindical.

Las irregularidades en el foco de la Justicia

La causa se inició por una denuncia de la opositora Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso, que impugnó el proceso ante la Junta Electoral seccional (alineada con Furlán). La oposición reclamaba que las elecciones se realizaran en una sola jornada o con recuentos provisorios diarios. En su lugar, el oficialismo extendió la votación a tres días y mantuvo la custodia unilateral de las urnas en la sede sindical.

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Entre los argumentos centrales de los camaristas para anular el proceso se destacan:

Falta de control: La ausencia de escrutinios provisorios públicos diarios impidió corroborar la autenticidad de los sufragios.

Custodia irregular: El tribunal calificó de "inaceptable e irrazonable" la propuesta del oficialismo de que los apoderados opositores pernoctaran en la sede del sindicato para cuidar las urnas.

Falta de notificación: No se probó que la Junta Electoral responiera formalmente a las impugnaciones de la oposición antes del cierre de las urnas.

Impacto nacional e intervención

Al declararse la nulidad de lo ocurrido en Campana, la Justicia determinó un "efecto dominó" sobre la conducción nacional, dado que el resultado de esa seccional afectó directamente la conformación del Colegio Electoral que ungió a Furlán a nivel país el 18 de marzo. Al ser procesos inescindibles, la Cámara declaró la acefalía de la UOM y ordenó el cese inmediato de todo el secretariado nacional.

Para normalizar la institución bajo la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la Justicia designó al Dr. Alberto Biglieri como interventor judicial. Biglieri tendrá las siguientes facultades:

Asumir la administración y el control interno del sindicato (tanto a nivel nacional como seccional). Presentar informes trimestrales de gestión ante la Cámara. Llamar a elecciones en un plazo máximo de 180 días bajo condiciones que aseguren la transparencia institucional.

El desafío previo de Furlán

La resolución judicial se da tras un fuerte contrapunto institucional. El pasado 17 de marzo, un día antes de la elección nacional, la misma Sala VIII había dictado una medida cautelar suspendiendo el Congreso del gremio.

Sin embargo, en un abierto desafío a los tribunales, Furlán llevó adelante la votación de todas formas y se proclamó ganador por un nuevo período de 4 años con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. En aquel momento, desde el entorno del líder metalúrgico justificaron la desobediencia alegando ante Infobae que "no habían sido notificados de nada". Finalmente, la Justicia clausuró esa vía y dejó al histórico sindicato bajo administración judicial.