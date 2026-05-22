En la previa del Te Deum, el Gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

Autoridades de la Conferencia Episcopal junto a integrantes del Gobierno

En la previa al Te Deum del 25 de mayo, el Gobierno nacional mantuvo un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

En la representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano) escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Asimismo, la delegación religiosa estuvo integrada por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, actuales presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

El intercambio tuvo lugar el pasado jueves por la tarde en el Palacio San Martín y tuvo como eje la agenda social, uno de los temas que abordará García Cuerva durante la oración que dará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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Según trascendió, darán asistencia el presidente Javier Milei, que se presentará en compañía de sus ministros y secretarios, pero también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al término, los representantes de la administración libertaria se trasladarán a las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el himno que interpretará la Fanfarria Militar "Alto Perú". Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.

Lo cierto es que en Balcarce 50 hay expectativas por el tono de la oración del lunes que estilan ser críticas. Es que la administración atraviesa momentos complejos a raíz de la feroz interna en redes y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. (NA)