Gallardo y un reconocimiento de Selección, justo a tiempo: "Me da energía para seguir unos años más"

El histórico entrenador, Héctor Gallardo, fue elegido por la Federación Argentina de Vóley para ser parte del cuerpo técnico de la Selección U15, con el objetivo de conocer, reclutar y entrenar jugadoras con proyección, pensando en el futuro del combinado nacional.

Un contacto previo con Daniel Castellani, DT de la Mayor, había dejado la puerta abierta el año pasado, aunque sin mayores precisiones.

"Me preguntaron si quería estar integrando el cuerpo técnico y buscar jugadoras, que es la parte que más me gusta. Les dije que sí, que estaba dispuesto", le contó Héctor a La Nueva.

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En los últimos días y luego de más de un año de aquel acercamiento, se confirmó su llegada al Seleccionado y lo hará junto a dos personas muy especiales para él: Mario Palacio y Germán Gariglio.

"Mario fue mi maestro y mi profesor de vóley, aprendí todo de él, yo me iba a San Carlos a visitarlo. Fue un orgullo y una satisfacción enorme poder compartirlo con él", explicó Héctor, quien desde 2013 trabaja en Olimpo.

"Germán también es de mi camada, somos muy amigos. Nos conocemos y es muy lindo compartir con ellos este momento", señaló.

Carhuense y Veterano de Malvinas, Gallardo encontró a sus 63 años un envión ideal para seguir dedicándole su vida al vóley tal como lo hace desde hace décadas en nuestra ciudad, donde llegó de chico junto a su familia, luego de estar también radicado en Viedma.

"Es una satisfacción enorme que me haya surgido esta oportunidad con la edad que tengo, que ya estoy terminando la etapa esta linda del vóleibol. Esto me da energía y, capaz, que dos o tres añitos más puedo tirar. Es algo lindo y una satisfacción enorme compartirlo con ellos dos, y más con mi profesor y maestro", agradeció Gallardo, quien fuera parte de la tripulación del ARA General Belgrano durante la Guerra.

"Con todas las situaciones que he vivido -agregó-, esto para mí es una frutilla. No sabía que iba a ser oficialmente este año, es un lindo mimo a la vida", remarcó el exentrenador que comenzó en Estudiantes, marcó una época en Independiente y pasó también por El Nacional, previo a vincularse a Olimpo a partir de 2013.

En definitiva, el llamado en celeste y blanco fue una alegría para muchos además de él.

"En esto momento lo estoy disfrutando con las chicas, que se enteraron y es lindo que vengan y te feliciten. Que te feliciten de todo el país, por todos los viajes que he tenido, es lindo que te escriban de todas partes. Eso también es un mimo", volvió a agradecer.

"Debe ser que uno ha hecho bien las cosas -entendió-. Fui cambiando muchas cosas de cómo era y eso me favoreció mucho. Me fui actualizando también, porque eso lo tenés que hacer todos los días, más como está la sociedad ahora. Eso es lo fundamental de uno y que te tengan en consideración entrenadores de la talla de Daniel Castellani es mucho".

-¿Realmente venía pensando en el retiro antes de este llamado?

-Sí, sí, venía pensándolo. Estoy preparando a los chicos también, ya son muchos años y a veces uno quiere disfrutar la vida. Porque yo la vida la disfruté con el vóley, mis vacaciones eran con el vóley, todo pasaba por el vóley. Alguna vez tengo que vivir la vida de otra forma, no con el vóley. Esto me da un empuje un poquito más, vamos a tirar un poquito más.

-¿Qué sigue significando el vóley en su vida?

-Es el cable a tierra que yo tengo, es el mimo a la vida. Esto me pone dentro del club y me olvido de todo lo que hay afuera. En este momento se me hace duro y esta satisfacción de tener este premio que me dieron es una alegría.

Formadores y la Argentina

Su trabajo y el de todo el cuerpo técnico de esta Selección será observar jugadoras de todo el país, buscando potenciarlas y mejorarlas pensando en el futuro de ellas y, lógicamente, del combinado nacional.

De momento, al menos, no tienen programado competencia.

"Ya tenemos los parámetros y estamos hablando con técnicos que nosotros conocemos, en base a eso haremos las concentraciones de todas las jugadoras que veamos y que nos manden los técnicos, con determinada altura", contó Héctor.

"La idea -agregó- es darle la parte técnica y física, para que después la vean los técnicos de la U17 y U19 también".

-Un reclutamiento nacional para poder ver a todas las chicas con futuro...

-La idea es reclutar jugadoras de todo el país. Con la experiencia que nosotros tenemos buscaremos poder ubicar chicas con la talla que necesita para poder jugar Sudamericanos y Mundiales. Por lo menos para que los cuerpos técnicos tengan jugadoras preparadas para las demás categorías.

-¿La talla es el parámetro fundamental?

-Yo estoy convencido de lo importante que es la altura y los tres del cuerpo técnico pensamos lo mismo. Buscamos chicas altas, no importa si no saben jugar, para eso nos pusieron a nosotros: para tratar de enseñarles y que el día de mañana las otras categorías o la Selección Mayor tengan jugadoras de talla para poder competir con las potencias.

-El resto se aprende...

-La chica que va con una determinada altura es porque realmente le interesa estar en este deporte. Yo trato de buscar que la jugadora sea igual, tanto personal como deportivamente. No me gusta que sea como persona una cosa y como deportista otra, las dos cosas acompañan a que puedan llegar al objetivo.

-¿Qué significa ser parte de la Selección Nacional, más allá del trabajo específico o la categoría que le toque?

-La Selección y la bandera es lo más grande que hay, es eso... es eso... lo más grande que hay...

Ahora con el vóley, Héctor Gallardo volverá a representar a la Argentina, un reconocimiento y un mimo justo a tiempo.