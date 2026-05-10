“Por Bahía” cumple 30 años al aire y reafirma su apuesta por el crecimiento de Bahía Blanca

El programa televisivo "Por Bahía" celebra 30 años ininterrumpidos en la pantalla de Canal 9 de Bahía Blanca, consolidado como uno de los ciclos periodísticos locales más representativos de la televisión abierta de la ciudad.

En diálogo con este medio, el periodista Norman Fernández repasó los orígenes del programa y destacó que la propuesta nació con una idea muy concreta, que se basa en sostener y difundir el potencial productivo, económico y estratégico de Bahía Blanca y de toda la región.

“El nombre resume todo, como es trabajar y hacer los mejores esfuerzos para que la ciudad siguiera creciendo”, señaló Fernández al recordar la creación del ciclo por parte de Rex Producciones Integradas, a cargo de la producción y comercialización, y su impronta durante tres décadas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó, desde el comienzo el objetivo fue generar conciencia sobre las posibilidades de desarrollo que tenía Bahía Blanca a partir de sus recursos naturales, su ubicación geográfica y su perfil industrial y portuario.

En ese sentido, remarcó que muchos de los temas que el programa abordaba hace 30 años hoy siguen vigentes, aunque con una dimensión mucho mayor.

“Bahía no es una capital provincial y muchas veces le falta poder político, pero lo compensa con recursos muy importantes”, sostuvo.

Fernández mencionó especialmente el Puerto, el complejo agroexportador, el Polo Petroquímico y el impacto que comenzó a tener el desarrollo energético de Vaca Muerta. A su entender, Bahía Blanca se encuentra actualmente en un momento clave de expansión económica.

“Hace pocos días se anunciaron inversiones privadas de enorme magnitud, algunas de 3.000 o 4.000 millones de dólares, vinculadas al gas y a la energía. Para una ciudad como Bahía Blanca es algo extraordinario”, afirmó.

Y agregó: “Si todo eso se concreta como está previsto, Bahía va a tener un desarrollo muy importante en los próximos años”.

El conductor de “Por Bahía” también subrayó la necesidad de que la propia comunidad valore el potencial de la ciudad.

“A veces los bahienses no tomamos dimensión de los valores y las posibilidades que tiene Bahía Blanca”, expresó.

Otro de los aspectos que destacó fue la relación permanente del programa con la región del sudoeste bonaerense. Según indicó, el crecimiento de Bahía Blanca siempre estuvo acompañado por la actividad económica y productiva de las localidades vecinas, especialmente vinculadas al agro y a la exportación.

Respecto de la historia del ciclo, Norman Fernández recordó que "fui parte de la conducción original junto a Héctor Gay y tuvimos el acompañamiento de Mario Gabrielli, David Roldán y Walter Gulacci. Más adelante, Gay continuó solo hasta su ingreso a la política y, posteriormente, Fernández quedó al frente del programa.

Actualmente comparte la conducción con Agustín Sagasti, jefe de noticias de Canal 9.

A lo largo de sus tres décadas en pantalla, “Por Bahía” recibió más de 20 reconocimientos provinciales y nacionales, entre ellos los premios Fund TV y el Santa Clara de Asís, uno de los más importantes del país en radio y televisión.

El Premio Fund TV se caracteriza por galardonar y estimular la producción de programas que contengan aportes educativos y por la calidad de sus contenidos, ya que se destaca el compromiso y los valores que se imparten al comunicar e informar a la comunidad temas de actualidad con responsabilidad y orientación educativa.

“Quiero destacar especialmente que son 30 años por Canal 9 y en televisión abierta. No es un programa de cable, sino un ciclo local que durante tres décadas estuvo al aire para toda la comunidad”, concluyó.