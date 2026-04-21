Cortinas de tiras: cómo elegir las que frenan moscas en verano

Con la llegada del calor, las cortinas de tiras se convierten en la barrera más práctica para mantener moscas y mosquitos fuera de la casa sin renunciar a ventilar. Tiendas especializadas como persianasalicantinas.net coinciden en que la demanda de cortinas de tiras se dispara entre octubre y febrero, cuando los hogares del sudoeste bonaerense buscan una solución que permita entrar y salir al patio sin tener que abrir y cerrar puertas a cada rato.

Por qué las cortinas de tiras siguen siendo la solución más elegida

A pesar de que hoy existen mosquiteros enrollables, magnéticos y de marco fijo, las cortinas de tiras siguen siendo el producto más vendido para puertas exteriores en zonas como Bahía Blanca, Punta Alta o Monte Hermoso. La razón es simple: permiten el paso constante de personas, chicos y mascotas sin tener que manipular nada, mientras que las tiras vuelven a su posición por gravedad y cierran el paso a los insectos.

Una mosquitera con marco funciona muy bien, pero obliga a abrir y cerrar cada vez que alguien entra o sale. En una casa con chicos corriendo al patio o una parrilla en uso, eso se vuelve imposible. Las cortinas de tiras resuelven ese problema sin obra, sin instalación compleja y a un costo bajo.

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A esto se suma una ventaja que pocos mencionan: las cortinas de tiras también frenan la entrada de polvo y hojas secas cuando corre viento del norte, algo habitual en el sudoeste bonaerense durante las tardes de verano.

Qué materiales existen en cortinas de tiras y cuál conviene

En el mercado argentino hay tres grandes tipos de cortinas de tiras, y elegir bien depende más del uso que del presupuesto.

Las cortinas de tiras de PVC son las más comunes y económicas. Están fabricadas con tiras de plástico flexible, transparentes o de colores, que cuelgan desde un riel superior. Son livianas, fáciles de limpiar con un trapo húmedo y cumplen muy bien en cocinas, puertas de servicio y entradas a galerías cubiertas. Su vida útil ronda los tres a cinco años si reciben sol directo moderado, y más si están bajo alero.

Las cortinas de tiras de aluminio son la opción pesada y duradera. Cada tira es un perfil metálico forrado por dentro con un material suave para no hacer ruido al chocar. Las usan mucho comercios, galpones y casas de campo donde el viento es un factor permanente. El aluminio aguanta décadas sin deformarse y no lo afecta el sol ni la lluvia. El punto débil es el precio — pueden costar tres o cuatro veces más que las de PVC — y que pesan más, por lo que necesitan un marco o dintel en buenas condiciones para soportarlas.

Las cortinas de tiras combinadas de PVC y aluminio son el formato mixto: tiras de PVC con refuerzos o contrapesos de aluminio en los extremos. Esta combinación evita que el viento las levante, algo crítico en Bahía Blanca, donde las ráfagas del sur pueden superar los 60 kilómetros por hora en plena temporada. Para puertas que dan directo al patio sin protección, este tipo de cortina es la más sensata.

Dónde instalar cortinas de tiras en la casa

No todas las puertas piden el mismo tipo de cortina, y ahí es donde muchos compradores se equivocan.

En la puerta de la cocina al patio, la opción más práctica son las cortinas de tiras de PVC transparente. Dejan pasar la luz, permiten ver quién viene del jardín y se limpian fácil cuando quedan manchas de grasa por el contacto con manos recién usadas en la parrilla.

En la puerta principal a la vereda —sobre todo en casas con local al frente o consultorios en planta baja— las cortinas mixtas con contrapeso de aluminio son mejores. Resisten el viento, aguantan el paso intenso y dan una imagen más sólida que el PVC liso.

En galerías, quinchos y patios techados, las cortinas de tiras anchas de PVC funcionan muy bien como separador visual y antimoscas al mismo tiempo. Algunas familias las usan incluso para dividir ambientes exteriores durante una reunión.

En comercios de barrio —kioscos, verdulerías, carnicerías, panaderías— las cortinas de tiras son directamente una exigencia sanitaria. La normativa bromatológica municipal en la mayoría de ciudades bonaerenses pide que los locales de venta de alimentos tengan una barrera física contra insectos en la entrada, y las cortinas de tiras cumplen ese rol sin dificultar el ingreso de clientes.

Qué medidas elegir y cómo calcular las tiras para tu cortina

Acá está el error más frecuente: comprar una cortina con menos tiras de las necesarias. Si el producto no tiene solapamiento entre tiras, quedan huecos por donde las moscas pasan igual.

La regla práctica es que cada tira tiene que superponerse al menos un 30% con la tira siguiente. Eso significa que para una puerta de 90 centímetros de ancho, con tiras estándar de 10 centímetros, se necesitan al menos 12 tiras. Si el vendedor te ofrece 8 o 9 para ese mismo ancho, el producto no va a frenar bien los insectos.

La altura también importa. Las tiras deben llegar hasta el piso con un margen mínimo de 1 a 2 centímetros, ni más ni menos. Si quedan altas, pasan moscas por abajo. Si arrastran, se ensucian rápido y se deterioran en los bordes.

Para puertas de medidas no estándar, lo mejor es pedir la cortina de tiras a medida. Es una opción que ofrecen casi todas las tiendas especializadas y que evita los problemas de ajuste que dan los productos preformateados.

Mantenimiento: qué hacer para que duren más

Una cortina de tiras bien cuidada puede durar el doble que una descuidada. El mantenimiento es mínimo, pero hay que hacerlo.

Las cortinas de tiras de PVC se limpian con un trapo humedecido en agua con detergente suave. No conviene usar productos abrasivos ni lavandina concentrada, porque atacan el plástico y lo vuelven amarillento antes de tiempo. Una limpieza cada 15 o 20 días en verano es suficiente.

Las de aluminio se mantienen solas prácticamente — un pasado de trapo seco de vez en cuando alcanza. Lo único que hay que revisar es el riel superior, porque es donde se acumula polvo y donde eventualmente puede trabarse el desplazamiento de las tiras.

Un truco que recomiendan los instaladores: en invierno, cuando no hay insectos, conviene enrollar la cortina hacia un costado y dejarla descansar. El PVC sufre menos el frío extremo si no está estirado, y llega al verano siguiente como nueva.

Cuánto cuestan y qué esperar por tu inversión

Los precios varían mucho según material y medida. Una cortina de tiras de PVC de 90 por 210 centímetros cuesta aproximadamente entre 35.000 y 55.000 pesos argentinos, dependiendo del grosor y la calidad del riel. Una combinada con contrapeso de aluminio puede irse a 70.000-110.000 pesos. Las íntegramente de aluminio, para puertas de medida estándar, rondan los 150.000 pesos o más.

Es una inversión que se amortiza rápido si se compara con el costo de convivir con moscas en la cocina durante cuatro meses de verano o con la molestia constante de aerosoles y trampas. En comercios, además, una cortina de tiras bien puesta evita multas por incumplimiento de normas bromatológicas municipales.

¿Vale la pena comprar la más barata? Generalmente no. Las cortinas de tiras de muy bajo precio suelen traer pocas tiras, rieles endebles y PVC delgado que se quiebra en el primer invierno. Pagar un poco más por un producto con la cantidad correcta de tiras y un sistema de fijación decente es la diferencia entre una solución que dura cinco años y una que hay que reemplazar el verano siguiente.