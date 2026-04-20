En Israel, Milei dijo que con "determinadas culturas" no se puede "convivir"
"Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", añadió el Presidente, luego recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.
El presidente Javier Milei aseguró que con "determinadas culturas" no se puede "convivir" a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.
“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, señaló el mandatario tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.
Según indicó Infobae, Milei fue aplaudido de pie y además planteó su mirada sobre la ética en la política.
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