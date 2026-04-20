Universidad Nacional del Sur y Cazadores dominan el campeonato Desarrollo

La delegación de varones y mujeres de UNS que ayer jugó en Viedma. Foto: Rugby UNS.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Como cada domingo, ayer hubo programación en rugby del ámbito URS para varones y mujeres, con la disputa de una nueva fecha de los respectivos campeonatos Apertura.

En la categoría Desarrollo (varones) se disputó una cuarta jornada en la que Universidad Nacional del Sur y Cazadores (Tres Arroyos) lideran las posiciones.

En la zona 1 los azules de UNS mantuvieron el liderazgo a pesar de empatar ayer en 38 puntos ante Sol de Mayo de Viedma, como visitantes.

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De todos modos, a pesar de resignar puntos, el equipo dirigido por Fabián Fornetti-Martín Maidana lleva buena ventaja respecto del escolta Punta Alta RC.

Justamente el combinado tricolor tuvo fecha libre ayer.

Así están las posiciones en cada grupo del Apertura Desarrollo.

En otro partido correspondiente al grupo 1, Palihue perdió frente a Puerto Belgrano RHC por 28-20, en lo que significó los primeros puntos en el campeonato para el combinado marino.

Por su parte Cazadores extendió su invicto a tres éxitos en fila, luego de golear a Pringles RC por 75 a 7 como local.

En el otro encuentro Tres Arroyos RC se quedará con los 5 puntos del partido ante Ferroviario (Coronel Dorrego), que abandonó la competencia.

Serán los primeros puntos del club tresarroyense en lo que va del certamen.

Fecha libre tuvo Coronel Suárez RHC.

La quinta fecha se disputará el fin de semana venidero con estos partidos:

Zona 1: Palihue-Punta Alta RC y Puerto Belgrano RHC-Sol de Mayo. Libre, UNS.

Zona 2: Tres Arroyos RC-Cazadores y Ferroviario-Coronel Suárez RHC (gana los puntos Suárez).

Scrum en los partidos femeninos disputados en Viedma. Foto: Sol de Mayo.

Femenino: UNS en Viedma

Al igual que el equipo masculino, las chicas de UNS también disputaron fechas correspondientes al Apertura.

En este caso se jugaron las fechas 5 y 6.

El primero lo ganaron las locales por 12-10 y luego a las bahienses se quedaron con el segundo al imponerse 36-7.

El triangular lo domina Palihue (ayer tuvo libre) con 20 puntos en cuatro presentaciones.

Le sigue UNS con 6 y Sol de Mayo con 4.

Las fechas 7 y 8 se llevarán a cabo el domingo 10 de mayo con sede en Palihue, donde las Verdes recibirán a las viedmenses.

Previamente, el domingo venidero, habrá un encuentro amistoso que en principio está programado en Punta Alta RC.