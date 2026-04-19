"¡Bienvenido, hermano!": la cobertura de la prensa israelí sobre la visita de Javier Milei

La llegada del presidente argentino Javier Milei a Israel tuvo una amplia cobertura en los principales medios israelíes, que subrayaron el alcance histórico de la visita, el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la afinidad política entre ambos gobiernos.

El viaje, que incluyó la firma de los llamados “Acuerdos de Isaac” y la confirmación del apoyo argentino a la estrategia de seguridad de Israel frente a Irán y Hezbollah, se produce en medio del realineamiento regional y la alianza entre Jerusalén y los países de Occidente.

El presidente argentino aprovechó su tercera visita a Israel como jefe de Estado para reafirmar el respaldo de su gobierno a las acciones militares contra Teherán y anunció la inminente apertura de la embajada argentina en Jerusalén, “en cuanto las condiciones lo permitan”.

La visita de Milei estuvo acompañada por una serie de acuerdos sectoriales: desde la puesta en marcha de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, hasta la firma de un memorando de entendimiento en inteligencia artificial, que posiciona a Argentina como socio estratégico en innovación y desarrollo tecnológico.

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El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, elogió el liderazgo de Milei y Netanyahu y subrayó que ambos representan “valores fundamentales de la civilización occidental”, a la vez que remarcó que los Acuerdos de Isaac ofrecen “una oportunidad extraordinaria” para expandir la cooperación multilateral y la defensa de la libertad.

Repercusiones

La prensa israelí resaltó, además, el fuerte giro diplomático de Argentina bajo la administración Milei, que incluyó la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del embajador iraní en Buenos Aires y el pedido de justicia por los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

El "Jerusalem Post" enfatizó el significado de los Acuerdos de Isaac como una alianza de países judeocristianos, orientados a la defensa de la democracia y la libertad, y destacó la invitación a otras naciones latinoamericanas a sumarse al nuevo marco de cooperación.

"Times of Israel" puso el foco en la dimensión práctica de la visita, resaltando el anuncio de vuelos directos y la importancia de los acuerdos en tecnología e inteligencia artificial, así como la promesa de Milei de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

"Haaretz" analizó la motivación de Milei desde una perspectiva política y personal, al tiempo que subrayó que el alineamiento con Israel es central en su política exterior, especialmente para fortalecer la relación con el mundo occidental.

"Maariv" describió la visita como un acontecimiento diplomático y mencionó los acuerdos bilaterales y la expectativa de una nueva etapa de cooperación regional, marcada por la afinidad y el respaldo mutuo entre ambos gobiernos.

El diario económico "Globes" abordó el acuerdo para la apertura de la ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que comenzará a operar en el invierno, destacando la inversión estatal y los desafíos logísticos de la iniciativa.

"Ynet" reflejó el reconocimiento oficial de Netanyahu, quien felicitó a Milei por su postura firme junto a Israel en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo, y animó a la comunidad internacional a seguir ese ejemplo. (Infobae)