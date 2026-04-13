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Fútbol.

Liga de Suárez: Automoto se quedó con el clásico tornquistense

Branco Muzi, en contra, anotó el único tanto del partido. El azulgrana de "Chapi" Araneta está a 3 puntos del líder Racing de Carhué, que vapuleó a San Martín en el derby carhuense 6 a 2. En la B, Tiro de Puan sigue mandando.

Fotos: deportornquist.com.ar

Automoto de Tornquist, Racing de Carhué, Club Sarmiento de Pigüé, Deportivo Rivera, Blanco y Negro de Coronel Suárez, Unión de Pigüé y El Progreso fueron los que festejaron tras jugarse la fecha --5ª-- de los clásicos en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la Zona A, Racing vapuleó como local a San Martín 6 a 2 y sigue bien firme en la cima con puntaje ideal, aunque Automoto --que ya tuvo jornada de descanso-- no le pierde pisada tras vencer en su domicilio a Unión 1 a 0.

 /Foto: Prensa Racing de Carhué).

Por su parte, Club Sarmiento venció a Peñarol 2 a 1 en el clásico grande de Pigüé, mientras que Unión superó a Argentino como visitante 2 a 0.

Otro que ganó el clásico de visitante fue Blanco y Negro. Derrotó a  Deportivo Sarmiento 2 a 0.

A su vez, Deportivo Rivera también venció como huésped y se impuso ante Independiente 3 a 1.

En tanto, el clásico puanense, terminó en un electrizante 2 a 2 entre Puan FC y Tiro.

 (Foto: Lorena Freidenberger - Todas las Voces Puan).

Marcadores:

--Racing 6 (Emilio Romero --2--, Ramiro Palacio --2, uno de penal--, Axel Gómez y Abel Méndez), San Martín 2 (Emilio Romero en contra y Martín Torres).

--Club Sarmiento 2 (Marcos Litre, de penal, y Tomás Prost), Peñarol 1 (Emiliano Aliberti).

--Automoto 1 (Branco Muzi en contra), Unión 0.

--Independiente R 1 (Nahuel Azcona), Deportivo Rivera 3 (Mariano Balda, de penal, Arístides Ferreyra y Alejandro Ramírez).

--Deportivo Sarmiento 0, Blanco y Negro 2 (Juan Ullmann y Manuel Di Rocca).

--Puan FC 2 (Sebastián Marcaida y Lautaro Lobo, de penal), Tiro Federal 2 (Luca Orozco --foto-- y Alejo Lucien).


--San Martín ST 2 (Martín Sieben y Gonzalo Weinbender), Leandro N. Alem 0.

--Boca Juniors 1 (Bruno Rohvein), Atlético Huanguelén 1 (Bautista Fernández).

--Deportivo Argentino 0, Unión P 2 (Luciano Entraigas --2--).

--Independiente SJ 0, El Progreso 2 (Santiago Mellinger, en contra, y Eduardo García).

LAS TABLAS

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Racing Club

15

5

5

0

0

19

5

Automoto

12

4

4

0

0

12

2

Puan F. Club

11

5

3

2

0

8

3

Club Sarmiento

10

5

3

1

1

10

3

Independiente (R)

6

4

2

0

2

8

8

D. Argentino

6

5

2

0

3

9

7

E. de Comercio

5

4

1

2

1

6

7

Boca Juniors

3

5

0

3

2

4

10

Independiente (SJ)

1

4

0

1

3

4

10

D. Sarmiento

0

5

0

0

5

2

12

Leandro N. Alem

0

5

0

0

5

1

20

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Tiro Federal (P)

13

5

4

1

0

9

4

El Progreso

10

4

3

1

0

12

6

Blanco y Negro

10

5

3

1

1

9

6

Deportivo Rivera

9

4

3

0

1

7

4

Peñarol de Pigüé

7

5

2

1

2

8

8

San Martín (C)

7

5

2

1

2

7

10

Unión Pigüé

6

5

2

0

3

7

8

Peñarol (Guaminí)

5

4

1

2

1

4

4

San Martín (ST)

4

5

1

1

3

4

6

A. Huanguelén

2

5

0

2

3

3

6

Unión (Tornquist)

1

4

0

1

3

1

5

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