Liga de Suárez: Automoto se quedó con el clásico tornquistense

Automoto de Tornquist, Racing de Carhué, Club Sarmiento de Pigüé, Deportivo Rivera, Blanco y Negro de Coronel Suárez, Unión de Pigüé y El Progreso fueron los que festejaron tras jugarse la fecha --5ª-- de los clásicos en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la Zona A, Racing vapuleó como local a San Martín 6 a 2 y sigue bien firme en la cima con puntaje ideal, aunque Automoto --que ya tuvo jornada de descanso-- no le pierde pisada tras vencer en su domicilio a Unión 1 a 0.

/Foto: Prensa Racing de Carhué).

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Por su parte, Club Sarmiento venció a Peñarol 2 a 1 en el clásico grande de Pigüé, mientras que Unión superó a Argentino como visitante 2 a 0.

Otro que ganó el clásico de visitante fue Blanco y Negro. Derrotó a Deportivo Sarmiento 2 a 0.

A su vez, Deportivo Rivera también venció como huésped y se impuso ante Independiente 3 a 1.

En tanto, el clásico puanense, terminó en un electrizante 2 a 2 entre Puan FC y Tiro.

(Foto: Lorena Freidenberger - Todas las Voces Puan).

Marcadores:

--Racing 6 (Emilio Romero --2--, Ramiro Palacio --2, uno de penal--, Axel Gómez y Abel Méndez), San Martín 2 (Emilio Romero en contra y Martín Torres).

--Club Sarmiento 2 (Marcos Litre, de penal, y Tomás Prost), Peñarol 1 (Emiliano Aliberti).

--Automoto 1 (Branco Muzi en contra), Unión 0.

--Independiente R 1 (Nahuel Azcona), Deportivo Rivera 3 (Mariano Balda, de penal, Arístides Ferreyra y Alejandro Ramírez).

--Deportivo Sarmiento 0, Blanco y Negro 2 (Juan Ullmann y Manuel Di Rocca).

--Puan FC 2 (Sebastián Marcaida y Lautaro Lobo, de penal), Tiro Federal 2 (Luca Orozco --foto-- y Alejo Lucien).



--San Martín ST 2 (Martín Sieben y Gonzalo Weinbender), Leandro N. Alem 0.

--Boca Juniors 1 (Bruno Rohvein), Atlético Huanguelén 1 (Bautista Fernández).

--Deportivo Argentino 0, Unión P 2 (Luciano Entraigas --2--).

--Independiente SJ 0, El Progreso 2 (Santiago Mellinger, en contra, y Eduardo García).

LAS TABLAS