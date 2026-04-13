Liga de Suárez: Automoto se quedó con el clásico tornquistense
Branco Muzi, en contra, anotó el único tanto del partido. El azulgrana de "Chapi" Araneta está a 3 puntos del líder Racing de Carhué, que vapuleó a San Martín en el derby carhuense 6 a 2. En la B, Tiro de Puan sigue mandando.
Automoto de Tornquist, Racing de Carhué, Club Sarmiento de Pigüé, Deportivo Rivera, Blanco y Negro de Coronel Suárez, Unión de Pigüé y El Progreso fueron los que festejaron tras jugarse la fecha --5ª-- de los clásicos en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
En la Zona A, Racing vapuleó como local a San Martín 6 a 2 y sigue bien firme en la cima con puntaje ideal, aunque Automoto --que ya tuvo jornada de descanso-- no le pierde pisada tras vencer en su domicilio a Unión 1 a 0.
Por su parte, Club Sarmiento venció a Peñarol 2 a 1 en el clásico grande de Pigüé, mientras que Unión superó a Argentino como visitante 2 a 0.
Otro que ganó el clásico de visitante fue Blanco y Negro. Derrotó a Deportivo Sarmiento 2 a 0.
A su vez, Deportivo Rivera también venció como huésped y se impuso ante Independiente 3 a 1.
En tanto, el clásico puanense, terminó en un electrizante 2 a 2 entre Puan FC y Tiro.
Marcadores:
--Racing 6 (Emilio Romero --2--, Ramiro Palacio --2, uno de penal--, Axel Gómez y Abel Méndez), San Martín 2 (Emilio Romero en contra y Martín Torres).
--Club Sarmiento 2 (Marcos Litre, de penal, y Tomás Prost), Peñarol 1 (Emiliano Aliberti).
--Automoto 1 (Branco Muzi en contra), Unión 0.
--Independiente R 1 (Nahuel Azcona), Deportivo Rivera 3 (Mariano Balda, de penal, Arístides Ferreyra y Alejandro Ramírez).
--Deportivo Sarmiento 0, Blanco y Negro 2 (Juan Ullmann y Manuel Di Rocca).
--Puan FC 2 (Sebastián Marcaida y Lautaro Lobo, de penal), Tiro Federal 2 (Luca Orozco --foto-- y Alejo Lucien).
--San Martín ST 2 (Martín Sieben y Gonzalo Weinbender), Leandro N. Alem 0.
--Boca Juniors 1 (Bruno Rohvein), Atlético Huanguelén 1 (Bautista Fernández).
--Deportivo Argentino 0, Unión P 2 (Luciano Entraigas --2--).
--Independiente SJ 0, El Progreso 2 (Santiago Mellinger, en contra, y Eduardo García).
LAS TABLAS
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Racing Club
|
15
|
5
|
5
|
0
|
0
|
19
|
5
|
Automoto
|
12
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
2
|
Puan F. Club
|
11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
8
|
3
|
Club Sarmiento
|
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
3
|
Independiente (R)
|
6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8
|
8
|
D. Argentino
|
6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9
|
7
|
E. de Comercio
|
5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6
|
7
|
Boca Juniors
|
3
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4
|
10
|
Independiente (SJ)
|
1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4
|
10
|
D. Sarmiento
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
2
|
12
|
Leandro N. Alem
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1
|
20
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Tiro Federal (P)
|
13
|
5
|
4
|
1
|
0
|
9
|
4
|
El Progreso
|
10
|
4
|
3
|
1
|
0
|
12
|
6
|
Blanco y Negro
|
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9
|
6
|
Deportivo Rivera
|
9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
4
|
Peñarol de Pigüé
|
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8
|
8
|
San Martín (C)
|
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
10
|
Unión Pigüé
|
6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7
|
8
|
Peñarol (Guaminí)
|
5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
4
|
San Martín (ST)
|
4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
6
|
A. Huanguelén
|
2
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3
|
6
|
Unión (Tornquist)
|
1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1
|
5