Nicolás Mazzola dejó el fútbol, volvió a Viedma y espera su debut en el básquet: "Soy aventurero"

A través de un original video, Nicolás Mazzola anunció su retiro del fútbol a los 36 años, con la idea de asentarse definitivamente en su Viedma natal y luego de jugar sus últimos partidos en Sol de Mayo, donde todo empezó.

Pero una vez que definitivamente colgó los botines y pese a que ya cumplió muchos sueños, llegando a jugar en Independiente, Gimnasia (La Plata), Instituto, Europa y hasta un Mundial Juvenil con la Selección, al delantero de 36 años le quedaba algo pendiente y está a punto de cumplirlo.

Es que en los próximos días, Nico podría debutar en la primera de Sol ¡pero de básquet!

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"Soy una persona aventurera, le doy para adelante", se definió Mazzola en diálogo con El Diario Deportivo.

"Lo del retiro es algo que hace tiempo venía analizando; mi idea era volver a casa; yo me fui muy chico de Viedma, a los 14 años. Me terminé la casa, tengo dos hijos, tenía ganas de volver a estar con los míos, en mi club Sol de Mayo. Siempre mi idea fue dejar el fútbol y no que el fútbol me dejara a mí. Prefería ser yo el que le ponía un punto final. Se fue dando así y estoy feliz con la decisión que tome", contó Mazzola.

-¿Te fuiste preparando para el retiro?

-Sí, pero solo, sin un profesional, fue algo que venía transitando internamente. Estoy feliz con la decisión que tomé y en paz, porque siento que hice todo y más para cumplir ese sueño que tenía el Nico chico. Estoy tranquilo y en paz por haber dejado todo por este deporte.

-¿Y eso de darlo todo, era algo que hacías consciente, sabiendo que algún día no ibas a jugar más, o era algo que te surgía naturalmente porque estabas enfocado en eso?

-Fue algo que soñé toda la vida. Hasta los 14 años hacía fútbol y básquet. Salía de uno y me iba al otro, me encantaba, y cuando surgió la chance pensé que iba a ser la posibilidad que tenía para algún día acercarme a vivir del deporte. Y si le das todo vas a estar más cerca de que se dé.

En medio del recorrido también la pasó mal.

"Cuando me volví de Suiza a los 22 años, a Villa San Carlos, que estaba en la B, le dije a mi señora que jugaba 6 meses y si no levantaba no jugaba más, me volvía a Sol de Mayo. A veces uno da todo y las cosas no se dan; yo pude remontar -aseguró- pero en ese momento estando mal también lo daba todo. Hay que insistir".

-En definitiva terminaste haciendo una muy linda carrera, cumpliste el sueño de muchísimos chicos...

-Lo hablo mucho con familiares, amigos y los jóvenes del club: yo estoy feliz con lo que viví. Más allá de lo que se ve de la carrera de uno, yo gracias al fútbol tuve la posibilidad de aprender idiomas, conocer países que jamás en mi vida hubiese conocido, vestir la camiseta de la Selección juvenil, tener amigo del fútbol que son hermanos... Conocí gente maravillosa. Soy un agradecido, porque me tocó vivir situaciones que le pasan a muy pocas personas y yo soy una de esas. Cumplí más sueños de los que alguna vez imaginé.

-¿Qué creés que tuviste para lograr lo que lograste?

-Siempre fui muy cabeza dura y tuve mucha resiliencia. Me pasaron dos millones de cosas, tuve 270 lesiones y yo seguía por cabeza dura. Tuve técnicos que me decían en la cara que yo era el más malo del mundo y que nunca iba a conseguir nada, y yo seguía. Creo que eso es un poco lo que les falta a los jóvenes de hoy. Yo creo que eso tuvo mucho que ver en mi carrera, más allá del talento que puede tener cada uno. Igualmente el fútbol tiene un montón de cosas, vos podés estar en tu mejor momento y no le gustás al técnico y ya está. Vos tenés que hacer lo que está a tu alcance, lo otro es algo que no podés controlar.

-¿Creeé que fuiste exitoso en tu carrera?

-Depende con la vara que midas el éxito y qué buscamos: si me comparás con el jugador número 23 del Mundial, que no jugó un minuto, y yo no fui exitoso. Yo no estuve ni cerca de jugar un Mundial en la Mayor. Pero yo tengo mi casa, el fútbol me dio la posibilidad de hacer un montón de cosas que ni siquiera imaginé. Entonces, dentro de lo que yo considero el éxito, creo que fui un jugador exitoso.

A la hora de comunicar su decisión de dejar el fútbol, Nicolás lo hizo con una original publicación en Instagram, con un video en el que iba "sacándose" todas las camisetas que vistió a lo largo de su carrera.

"La decisión la tomé cuando terminó el Federal del año pasado, pero no lo sabían todos. Le dije a mi señora que tenía que hacer algo y ella trabaja en la comunicación y la tiene atada (sic). Y dijimos de hacer eso, mis amigos me decían que era muy yo como lo anuncié. Un poco de biribiri jaja", contó Mazzola explicando un poco el detrás de escena.

En ese posteo, además, remarca lo que fue su paso por la Selección Juvenil Sub 17 en 2007 en la que llegó a jugar un Mundial. También un Sudamericano y un Panamericano. Ni más ni menos.

Aquel paso por el combinado nacional lo marcó para toda su carrera.

"Eran duros los entrenamientos con la Selección, la competencia era muy fuerte, la estaba pasando mal. Mi vieja me dijo que vaya, que disfrute y que me chupe un huevo lo que me digan. Y fui a probar, me decían cosa, yo hacía la mía y empecé a fluir. Ahí empecé a sentir que me gustaba, que tenía buen feeling con mis compañeros. Fue algo que me marcó para lo que vino", reconoció.

Ahora y con apenas 36 años, Nicolás empezó a vivir "otra" vida en su regreso a su Viedma natal, reencontrándose con afectos, lugares y otras de sus pasiones: el básquet.

"Soy una persona aventurera, le doy para adelante. No me puedo encasillar en que soy jugador de fútbol, más allá de que es algo que hice toda la vida. Tengo 36 años y hay un mundo por descubrir. La rutina es totalmente distinta, ya la familia no está para vos, en el sentido que la prioridad sos vos. Había un montón de cosas que mi señora me filtraba para que yo estuviera enfocado en entrenar, comer bien y descansar.Hoy es ´vamo y vamo", explicó.

Además, contó cómo surgió esta chance de estar a pocos días de, probablemente, debutar otra vez en la Primera de Sol de Mayo, pero ahora con la naranja.

"Yo siempre hice las dos disciplinas -recordó-, de hecho jugaba al básquet. Empecé fútbol porque en el colegio mis amigos jugaban y yo era el único que me quedaba mirando. Me iba bien en las dos y yo quería vivir del deporte y cuando me vinieron a buscar pensé que con el fútbol por ahí iba a tener esa posibilidad. En todos los clubes en los que estuve seguí el basquet", contó.

Ahora, de nuevo en casa, la chance se reflotó.

"Hacía dos meses que no hacía nada y le dije a un amigo que necesitaba hacer algo. Me dijo que arrancaban la pretemporada de básquet, me invitó y arranqué. Juego de 4, con voluntad jaja. Lo que tengo es que soy muy atlético. Me sorprendí porque estoy mejor de lo que creía y hasta mis compañeros se sorprendieron", contó.

"Se lo aclaré al equipo -avisó- cuando me dieron la posibilidad de entrenar con ellos, que yo no tenía pretensiones con tal de pertenecer y volver a disfrutar del básquet y también cumplir un sueño, porque era un espina que me quedó. Si tengo que estar todo el partido en el banco no hay problema, con vestirme de jugador de básquet estoy chocho".

A pesar de todo lo que transitó con el fútbol, Nicolás vive esto con la alegría de sentir que está cerca de cumplir un sueño.

"Siento una felicidad terrible, les digo a los chicos que para mí entrenar con ellos es todo y me dicen que no estoy bien", bromeó.

Ahora, luego de entrenar junto al equipo, espera ansioso el debut que podría darse el martes ante Deportivo Viedma, en el clásico de la Liga de Valle Inferior.

"Todavía no pude debutar porque los viernes estoy ocupado. Pero está pronto mi debut, el martes con Depo Viedma puede ser. Encima ese partido, si me ponen un minuto ya estoy chocho", insistió Nico, el pibe de 36 que ya cumplió muchos sueños con el fútbol y ahora irá por otros con el básquet.

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