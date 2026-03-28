El regreso de una tradicional celebración que nunca se fue

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Dicen que el calendario fija fechas, pero no siempre alcanza para explicar lo que verdaderamente ocurre en una comunidad. Hay celebraciones que no empiezan un día preciso ni responden a un acta fundacional clara. Se gestan de a poco, entre encuentros, sabores compartidos y la voluntad de un pueblo que decide reunirse.

En Ingeniero White, la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino responde a esa lógica: más que nacer, se fue construyendo con el tiempo, como parte de una identidad que encontró en el puerto, en la cocina y en sus instituciones una forma de expresarse.

Así, lejos de una línea de inicio definida, la fiesta se consolidó como un ritual colectivo donde cada edición suma nuevas historias sin borrar las anteriores. No es solo un evento en el calendario, sino un punto de encuentro que condensa memoria, trabajo y pertenencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Porque en White, cuando la comunidad se organiza alrededor de lo que la representa, la celebración deja de ser una excusa y se convierte en una tradición viva.

Sus orígenes son difusos, “no tan lineales, movedizos como la marea”. Durante años se creyó que la primera edición había sido a fines de los 80, entre comidas organizadas para promocionar la iniciativa o actividades vinculadas al centenario de la localidad.

Sin embargo, registros periodísticos ubican su punto de partida entre el 12 y el 15 de abril de 1990, cuando se realizó la primera fiesta provincial en el Muelle Nacional.

Desde entonces, el crecimiento fue sostenido hasta convertirse en uno de los encuentros más convocantes del sur bonaerense.

Hoy, más de tres décadas después, la fiesta vuelve a escena con una carga simbólica especial. La edición 2026, que se desarrollará desde el próximo jueves y hasta el domingo en el Puerto de Bahía Blanca, marca el regreso tras la suspensión obligada del año pasado, cuando la inundación del 7 de marzo de 2025 impidió su realización.

“Todos sabemos que el año pasado no la pudimos realizar, fue una decisión consensuada con toda la comunidad porque las circunstancias así lo ameritaban. Y este año, por justamente lo contrario, estamos nuevamente en la recta final de la organización de esta fiesta popular”, afirmó el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos.

El regreso no es solo logístico: es emocional.

“Debemos reconstruir no solamente un acueducto, no solamente parte de nuestra ciudad, sino también esa alegría, esa felicidad que necesitamos los bahienses para poder seguir viviendo en esta comunidad”, agregó.

La fiesta, organizada por la Sociedad de Fomento y Cultura de Ingeniero White junto al Consorcio del Puerto y con la participación activa de clubes e instituciones locales, vuelve a poner en el centro ese entramado social que le da sentido.

Huracán, por ejemplo, volverá a ser protagonistas con su clásica paella gigante, mientras que Comercial estará a cargo de la barra, con todo tipo de bebidas, en una tradición que combina trabajo, identidad y pertenencia.

Para Natalia Martirena, titular del Instituto Cultural, el espíritu del evento es claro.

“Es una fiesta popular que comenzó a fines de los 80, principios de los 90, y forma parte de nuestra historia. La hacen los vecinos junto a las instituciones y un Estado presente”. La definición sintetiza el valor profundo de una celebración que trasciende el espectáculo.

En lo artístico, la edición número 34 apuesta a una programación amplia y diversa, con dos escenarios en simultáneo —Camarón y Langostino— que albergarán tanto a figuras nacionales como a músicos locales.

“A veces nos quedamos con las bandas nacionales que son las convocantes, pero esto tiene que ver con la importancia y la impronta de un sinnúmero de músicos locales que aportan y le dan un colorido enorme a la fiesta”, destacó Mandolesi Burgos.

La grilla incluye nombres de fuerte convocatoria como Kapanga, La Delio Valdez, Peces Raros, Bandalos Chinos, Natalie Pérez, Luck Ra, Estelares y Las Pastillas del Abuelo, junto a 24 artistas locales que refuerzan el perfil federal y comunitario del evento.

Además de los recitales, la propuesta gastronómica seguirá siendo uno de los grandes atractivos: paellas gigantes, cazuelas de mariscos, food trucks y más de 100 puestos de emprendedores, artesanos y productores regionales completarán un predio pensado para toda la familia.

Como novedad, este año se implementará un sistema de registro digital a través de la aplicación Mi Bahía para mejorar la seguridad.

“Buscamos generar una fiesta más segura y ordenada”, explicaron desde la organización, que también prevé operativos coordinados con fuerzas de seguridad y áreas municipales.

Pero más allá de la logística, la tecnología o la grilla artística, el verdadero valor de la Fiesta del Camarón y el Langostino sigue estando en su dimensión social.

Es el momento en que White se convierte en punto de encuentro, en que el puerto se abre a la región y en que la comunidad se reconoce en sus tradiciones.

Después de la pausa obligada, el regreso tiene un significado que excede cualquier cronograma.

Es la confirmación de que las fiestas populares no empiezan con un decreto ni terminan con una suspensión: viven en la memoria colectiva y se sostienen en el compromiso de quienes las hacen posibles.

Porque, como toda celebración auténtica, esta también empieza —y vuelve a empezar— cada vez que la comunidad decide reunirse.

Cronograma

--Jueves 2 de abril. Escenario Camarón: La Delio Valdez, Kapanga, Solo Rumores y Bomba Cumbia. Escenario Langostino: Lule Vitaquis, Anto Bossio, Ibis y Muros

--Viernes 3 de abril.Escenario Camarón: Peces Raros, Bandalos Chinos, Los Galgos y Amplificadx. Escenario Langostino: Not Mafia, Lab M1, Tramontana y Rumies

--Sábado 4 de abril. Escenario Camarón: Luck Ra, Natalie Pérez, Lo que Quedó y Verde Tuna. Escenario Langostino: Luchi Davit, Garúa, Chula Cumbia y Alexis Boer

--Domingo 5 de abril. Escenario Camarón: Las Pastillas del Abuelo, Estelares, Los Mentirores y Soldadores sin Careta. Escenario Langostino: Necios Rock, Kimberly Drummond, Nómade y Dharma