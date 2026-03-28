Súper Rugby Américas: Pampas busca en Chile su cuarto triunfo consecutivo

Agustín Fraga, talento de seven y carta de try para Pampas. Foto: prensa UAR.

La sexta fecha del Súper Rugby Américas será la protagonista del último fin de semana de competencia previo al parate por Semana Santa.

Pampas enfrentará esta tarde a Selknam (Chile), desde las 15, en el Estadio St. George´s College de Santiago de Chile.

El equipo de Buenos Aires llega a este duelo con tres victorias consecutivas, la última de ellas en San Pablo al vencer 49-19 a Cobras Brasil Rugby.

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Por su parte, el conjunto chileno viene de ganar ante Capibaras XV por 27-17.

El referee del encuentro será Mauro Rossi, mientras que sus asistentes serán Federico Solari y Sebastián Toledo. El duelo será transmitido por ESPN3 y Disney+.

Para este encuentro los primeras líneas bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini irán al banco.

La fecha comenzó ayer con las victorias de Tarucas sobre Cobras Brasil por 52-22 y de Peñarol frente a Yacaré XV por 25 a 24.

El lunes jugarán Dogos XV-Capibaras, a las 20.

Formación

Esta es la formación de Pampas para hoy:

MEDRANO, Matías

BOTTAZZINI, Ignacio

CAMERLINCKX, Marcos

FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo

SLUGA, Francisco

PENOUCOS, Juan

SANTARELLI, Faustino

BERNASCONI, Juan Pedro

LAVAYÉN, Alejo

FARISÉ, Bautista

CORDERO, Santiago

CORSO, Juan Cruz

FRAGA, Agustín

PERNAS, Santiago

WADE, Tobías (capitán)

En el banco de suplentes se ubicarán: 16. LUSARRETA, Francisco, 17. ZUNINI, Nahuel, 18. BERARDI CALVO, Ramiro, 19. TOLEDO, Marcelo, 20. CABANO WALL, Augusto, 21. MANZO, Ramiro, 22. RENTHEL, Estanislao y 23. ULLOA, Jerónimo.